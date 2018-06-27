Лучшие военные многоборцы СНГ соревнуются в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит чемпионат по военно-прикладному многоборью среди военнослужащих дружественных армий государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
В соревнованиях принимают участие военнослужащие пяти стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. "Спортсмены-армейцы продемонстрируют свои навыки в таких спортивных дисциплинах, как бег на 100 м, подтягивание на перекладине, преодоление полосы препятствий, метание гранат на дальность, бег на 3 км", - проинформировали в ведомстве.
Закрытие соревнований состоится 29 июня.-0-
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