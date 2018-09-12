Лучших инструкторов по вождению определят в Беларуси 13-14 сентября

12 сентября, Минск /Николай Заяц - БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований по профмастерству среди мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами пройдет 13-14 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ДОСААФ.

Участвуют команды из лучших мастеров автошкол ДОСААФ всех областей и столицы. Откроются соревнования на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ. Здесь же пройдут конкурсы, в том числе по проверке знаний ПДД, основ управления транспортом, безопасности движения, методике обучения управлению автомобилем. На следующий день состоятся самые зрелищные и напряженные соревнования по мастерству управления автомобилем.

Команда, занявшая 1-е место, получит интерактивную доску и проектор, а победитель в личном первенстве - телевизор с диагональю 32 дюйма. Свои призы победителям подготовил Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений.

Состязание позволит выявить лучших инструкторов по вождению, популяризировать их профессию и повысить имидж учебных организаций оборонного общества.

В автошколах ДОСААФ за 2017 год подготовлено более 37 тыс. водителей. ДОСААФ ежегодно готовит более 33% водителей категории В (легковые автомобили), свыше 45% водителей категории С (грузовые автомобили) и D (автобусы) от общего количества всех водителей, выпускающихся в учебных организациях страны.-0-