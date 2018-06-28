Лучших лесорубов определят в Беларуси 6-7 июля

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый республиканский чемпионат "Лесоруб-2018" пройдет 6-7 июля в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Местом проведения соревнования станет деревня Черток на Августовском канале (Гродненский район). Ожидается, что участие в турнире примут команды из Беларуси, России, Литвы, Латвии.

Во время двухдневных соревнований спортсмены-вальщики смогут продемонстрировать свое мастерство в таких дисциплинах, как валка деревьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Определят лучших и в командной эстафете.

На соревнованиях выступят сборная команда Министерства лесного хозяйства Беларуси, команды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, команда концерна "Беллесбумпром". Победители республиканского турнира смогут представить страну на Всемирном чемпионате вальщиков леса, который пройдет в этом году в Норвегии.

На мировом первенстве в 2016 году (Висла, Польша) белорусы завоевали звание чемпионов как в общекомандном, так и в индивидуальном зачете. Страну тогда представляла сборная Министерства лесного хозяйства. С начала нынешнего года команда министерства успешно проявила себя и на других международных соревнованиях. Так, в апреле сборная команда вальщиков леса Министерства лесного хозяйства заняла первое общекомандное место на международных соревнованиях Ogres tehnikuma kauss 2018 (Рига, Латвия), а в мае белорусские вальщики стали лучшими на открытом чемпионате Литвы.-0-