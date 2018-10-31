31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших мастеров индустрии красоты выберут в Минске 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису", сообщил сегодня журналистам начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия стали традиционными для Минска, проводятся с 1993 года. В этом году о готовности представить свое мастерство заявили около 450 конкурсантов, из призеров формируется сборная команда от республики для участия в последующих чемпионатах мира и Европы.

Как отметил директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси, организатор ежегодного фестиваля красоты "Роза ветров" Константин Войтеховский, в соревнованиях активно принимают участие государственные учреждения образования, профессиональные школы и студии. В нынешнем году предусмотрено 30 номинаций по парикмахерскому искусству, 13 - по декоративной косметике, 24 - по ногтевому сервису, 8 - по дизайну бровей и ресниц. Всего планируется вручить около 200 кубков. В числе новых направлений - дизайн бровей и ресниц, нейл-ювелир.

"Наши мастера достойно представляют страну на международных конкурсах, белорусы становились чемпионами мира, абсолютными чемпионами Европы, многократно входили в число призеров. В этом году национальная сборная успешно выступила на чемпионате мира, который проходил в Париже с 8 по 10 сентября", - отметил Константин Войтеховский.

Международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытый чемпионат "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису" состоятся во время специализированной выставки индустрии красоты и здоровья "ИнтерСтиль". Их организаторами выступают Ассоциация парикмахеров и косметологов Беларуси, управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.-0-