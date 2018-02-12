Лучших полиграфистов Беларуси назовут на Минской книжной выставке-ярмарке

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших полиграфистов Беларуси назовут на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.
На выставке будут объявлены итоги республиканского конкурса "Мастер полиграфии". Награды получат победители в номинациях "Лучшее полиграфическое исполнение книжного издания", "Лучшее полиграфическое исполнение периодического издания", "Лучшее полиграфическое исполнение рекламной продукции" (буклет, брошюра, календарь), "Лучшее полиграфическое исполнение бумажно-беловой продукции", "Лучшая упаковка из картона и бумаги".
Также конкурс предусматривает определение победителей в персональных номинациях "За лучший дизайн в полиграфии" (лучший дизайнер) и "Мастер полиграфии" (лучший печатник, специалист по допечатной подготовке, фальцовщик и др.)
Республиканский конкурс "Мастер полиграфии" проводит Союз издателей и распространителей печати совместно с ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" при поддержке Министерства информации Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN