Лучших полиграфистов Беларуси назовут на Минской книжной выставке-ярмарке

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших полиграфистов Беларуси назовут на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

На выставке будут объявлены итоги республиканского конкурса "Мастер полиграфии". Награды получат победители в номинациях "Лучшее полиграфическое исполнение книжного издания", "Лучшее полиграфическое исполнение периодического издания", "Лучшее полиграфическое исполнение рекламной продукции" (буклет, брошюра, календарь), "Лучшее полиграфическое исполнение бумажно-беловой продукции", "Лучшая упаковка из картона и бумаги".

Также конкурс предусматривает определение победителей в персональных номинациях "За лучший дизайн в полиграфии" (лучший дизайнер) и "Мастер полиграфии" (лучший печатник, специалист по допечатной подготовке, фальцовщик и др.)

Республиканский конкурс "Мастер полиграфии" проводит Союз издателей и распространителей печати совместно с ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" при поддержке Министерства информации Беларуси.-0-