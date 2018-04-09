9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший торговый объект по реализации печатной продукции определят в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Заявки на республиканский конкурс на лучшую организацию (торговый объект) по реализации печатной продукции можно подать до 23 апреля. К участию приглашаются предприятия, независимо от форм собственности, осуществляющие реализацию как всех видов печатной продукции (периодические печатные издания, книги, бумажно-беловые товары), так и отдельных ее видов.

Компетентное жюри определит победителей в основных номинациях: "Лучшая организация по торговле печатной продукцией", "Лучший торговый объект по реализации книжной продукции", "Лучший магазин по реализации периодических печатных изданий", "Лучший павильон по реализации периодических печатных изданий", "Лучший киоск по реализации периодических печатных изданий", "Лучший торговый объект по реализации бумажно-беловых товаров".

В специальных номинациях будут отмечены лучшие предприятия по внедрению высокоэффективных технологий в торговле печатной продукцией и эффективную популяризацию белорусской периодической печати и книгоиздания. Персональные номинации призваны определить лучших продавцов периодической печати, книжной продукции и лучших организаторов торговли (товароведы, маркетологи и др.).

Также конкурс предусматривает определение лидеров рынка печатных СМИ и издательской отрасли Республики Беларусь на основе данных предприятий по реализации печатной продукции об уровне продаж и результатах подписной кампании по итогам предшествующего года. Самые популярные среди читательской аудитории газеты, журналы и белорусские книги будут определены в экспертных номинациях: "Лидер продаж в сегменте периодической печати", "Лидер продаж в сегменте белорусской книжной продукции", "Лидер подписки".

Заявки на конкурс принимаются по адресу Союза издателей и распространителей печати: 220050, г. Минск, ул. Володарского, 16, ком. 507 либо в электронном виде на e-mail: sirp-info@yandex.ru, с пометкой "Для конкурса". Положение о конкурсе и форма заявки размещаются на сайте СИРП в разделе "Конкурсы".

Конкурс ежегодно проводят Союз издателей и распространителей печати и РУП "Белсоюзпечать" при поддержке Министерства информации Беларуси. Чествование победителей традиционно приурочено к Дню печати и состоится в дни XXII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-