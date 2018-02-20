Лыжный переход в честь 100-летия ВС организовали десантники Беларуси и России

20 февраля, Городокский район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Белорусские и российские десантники, преодолев по 100 км на лыжах, сегодня встретились в горпоселке Езерище Городокского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В совместном мероприятии по случаю 100-летия ВС приняли участие разведчики 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады из Витебска и 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Накануне на лыжи встали по 100 воинов (всего 200 человек) и преодолели по 100 км. Сегодня они встретились в Езерище и вместе приняли участие в торжественном митинге на мемориале воинского захоронения приграничного горпоселка.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко рассказал журналистам, что встречный марш-бросок десантники двух стран провели впервые. Необычное мероприятие приурочили к значимой дате - 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. "Точку встречи определили на границе двух стран. Здесь в годы войны проходило много боев, и мы во время перехода посещали захоронения, возлагали цветы, отдавали почести памяти погибших. С белорусской стороны посетили 19 захоронений, с российской - 22", - отметил он.

Во время лыжного перехода

Вадим Денисенко подчеркнул, что в марш-броске участвовали лучшие военнослужащие. "Это люди, которые выросли уже в суверенных государствах. И для них важно понимать, что мы представители братских народов, у которых общая история, похожая культура. А на памятниках, которые мы видели, не обозначены национальности, там написано "советский солдат", - констатировал он.

Участники лыжного перехода

Заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России Алексей Наумец подчеркнул, что совместную военную историю Беларуси и России нельзя стереть из памяти. "Как можно забыть людей, которые защищали Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны, тех, которые бились за Сталинград? И в России, и в Беларуси широко отмечается святой для нас праздник - День защитников Отечества", - сказал он.

Представитель ВС России подчеркнул, что ему очень приятно участвовать в лыжном переходе. "Могу сказать, что я счастлив. Именно здесь, в Витебской области, лейтенантом я начинал служить в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. И сегодня хотел бы пожелать всем ветеранам войны, гражданам наших стран здоровья и уверенности в том, что наши вооруженные силы способны выполнить главную свою задачу - защищать Отечество", - резюмировал он.

Старший сержант Владимир Захаров из России горд тем, что ему выпала честь участвовать в таком мероприятии. "Ранее был задействован и в совместных учениях. Во время 100-километрового встречного марша мы отдавали дань памяти воинской славе отцов и дедов. В целом было непросто - не так часто проходим по 100 км, обычно тренируемся на более коротких дистанциях. А здесь еще дороги автомобильные и железнодорожные. Периодически приходилось останавливаться. Но мы готовы к любым сложностям", - подчеркнул военнослужащий.

Рядовой Олег Воловик из Беларуси в числе сложностей назвал довольно прохладную погоду. "Да, было сложно, но все прошло хорошо, - сказал он. - Это ценный опыт и проверка своих сил. А в целом мероприятие знаковое и важное".-0-

Фото Олега Некало, "Ваяр" - БЕЛТА