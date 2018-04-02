2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазин duty free планируют организовать в одном из автодорожных пунктов пропуска на въезде в Беларусь. Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации таможенного контроля и эффективности технологий главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси Светлана Дубовик в журнале "Таможенный вестник", сообщает БЕЛТА.

"Ряд нововведений, содержащихся в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, коснулся таможенной процедуры беспошлинной торговли, а также функционирования магазинов беспошлинной торговли", - пояснила она.

Так, товары в магазинах беспошлинной торговли смогут приобретать физические лица, въезжающие на территорию Евразийского экономического союза. Реализация товаров лицам, прибывающим на территорию ЕАЭС, допускается в магазинах беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения товаров через таможенную границу союза воздушным и водным видом транспорта, а если это установлено законодательством государств-членов, – также в местах перемещения товаров через таможенную границу иными видами транспорта. "В Беларуси в порядке эксперимента планируется организовать беспошлинную торговлю для лиц, прибывающих на территорию ЕАЭС, в одном из автодорожных пунктов пропуска", - подчеркнула Светлана Дубовик.

При этом, такие товары, как алкогольные напитки, табак и табачные изделия, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, реализуются лицам, въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС, в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Также помимо физических лиц, выезжающих за пределы ЕАЭС, товары в магазинах беспошлинной торговли смогут приобрести физлица, которые перемещаются между государствами - членами ЕАЭС, после учреждения соответствующих магазинов. Подобные магазины могут появиться в пунктах пропуска, расположенных в аэропортах.

"Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность завершения таможенной процедуры беспошлинной торговли выпуском товаров для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории союза на бортах водных или воздушных судов. Данное положение позволит организовать торговлю товарами из магазинов беспошлинной торговли на бортах авиакомпании "Белавиа", выполняющих международные авиарейсы", - отметила представитель ГТК.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года. Он пришел на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который действовал с 2010 года.-0-