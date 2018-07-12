Магазин постоянных распродаж "Галамарт" шокирует ценами в день официального открытия

"Галамарт" открыт в ТЦ "Рига" и пока работает в техническом режиме.
В субботу же минчан ожидает насыщенная программа в честь официального открытия:
- ШОК-цены только 14 июля: полотенце 2,49 руб., чайник 6,99 руб., кастрюля 6,99 руб., сушилка напольная 7,99 руб., сковорода литая 9,99 руб.
- Специальные предложения на товары для дома: кружки от 0,99 руб., вешалки для одежды от 0,49 руб., кухонные весы 9,99 руб.
- Гарантированные подарки для каждого при покупке от 15 руб.
- Конкурс "Вынеси за 60 секунд". Участники веселого забега получат бесплатно все товары, которые за минуту успеют донести до кассы.
- Главный подарок праздника - телевизор! Вручение состоится в 19:00.
"Галамарт" - это более 7000 товаров для дома, дачи, спорта и отдыха. Детские товары, инструменты, бытовая химия и многое другое, в одном месте и по низким ценам. Регулярные распродажи на товары сезонного спроса являются фирменной особенностью сети "Галамарт".
Адрес магазина: ТЦ "Рига", ул. Сурганова, д.50, 2 этаж
Часы работы: 10.00-20.00
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