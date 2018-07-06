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"Магия": открыт первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены

Общество 06.07.2018 | 20:58
Гипермаркет "Магия" открылся сегодня в Минске по адресу ул. Монтажников, 2
Гипермаркет "Магия" открылся сегодня в Минске по адресу ул. Монтажников, 2

У нового гипермаркета на фасаде емкое слово "Магия". Древний, загадочный термин! А магия современной хозяйки – это многочисленные "помощники" в деле наведения красоты, чистоты и порядка. Взмахом одной лишь волшебной палочки не обойдешься, но все эти многочисленные бутылочки, баночки и тюбики помогают совершить чудо – сделать кожу мягкой, пол чистым, посуду сияющей, а постель – свежей и ароматной. Разве не магия?

СЕТЬ ВОЛШЕБНЫХ СРЕДСТВ

"Магия" – это новая торговая сеть, стремительно набирающая популярность в стране. Ее магазины открываются в столице, областных центрах, районных городах. В Беларуси работают уже 38 торговых объектов под этим брендом, и от Бреста до Могилева, от Витебска до Лунинца хозяйки с удовольствием покупают в них свои магические "штучки".

Идея вывести в отдельную торговую сеть парфюмерно-косметические товары, бытовую химию и средства гигиены не нова. В Беларуси вполне успешно развивается целый ряд подобных компаний. Но впервые в стране в Минске на улице Монтажников, 2, рядом со знаменитым гипердискаунтером "Евроопт-Сухарево" магазин подобного профиля открыт в формате гипермаркета.

Первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены "Магия" открыт в Минске на улице Монтажников, 2, рядом с гипердискаунтером "Евроопт-Сухарево"
Первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены "Магия" открыт в Минске на улице Монтажников, 2, рядом с гипердискаунтером "Евроопт-Сухарево"

Итак, в Минске 6 июля открылся гипермаркет "Магия". Торговая площадь – более 2 тысяч квадратных метров. На полках и прилавках представлено свыше 30 тысяч различных товаров – косметика, парфюмерия, бытовая химия, галантерея, чулочно-носочные изделия, белье, товары для детей, игрушки, корма для животных, спорттовары, кухонный инвентарь, домашний текстиль и многое другое.

Красная ленточка перерезана - пора за покупками!
Красная ленточка перерезана - пора за покупками!

Но важнее даже не площадь – ассортимент! Огромный торговый зал позволил предоставить покупателям выбор, которого раньше в Беларуси не было – ни в самых огромных гипермаркетах, ни в лучших специализированных магазинах. Ассортимент товаров здесь не просто огромен – он в разы выше, чем в других объектах торговли! Буквально каждая товарная позиция – это возможность сделать свой, строго индивидуальный выбор: как по бренду, стране производства или качеству, так и по цене.

Огромный торговый зал позволяет предоставить покупателям такой ассортимент товаров, которого раньше в Беларуси не было
Огромный торговый зал позволяет предоставить покупателям такой ассортимент товаров, которого раньше в Беларуси не было

Это многообразие очаровывает само по себе, но есть у "Магии" и особые преимущества!

СЕКРЕТНАЯ КНОПКА

Согласитесь, реклама правит нашими привычками. Десятилетиями мы слышим и видим утверждения о том, что стиральный порошок должен быть таких-то производителей, зубные пасты лучшие у такого-то бренда, а вот без средств гигиены именно этой компании ну никак не обойтись.

Но с точки зрения покупательского интереса важно найти товар, который полностью отвечает его потребностям, и заплатить за него сумму, адекватно отражающую потребительские качества.

И "Магия" не разочаровывает: наряду со всемирно известными брендами здесь представлены товары эксклюзивных марок, которые еще не были представлены в Беларуси, но пользуются высочайшей репутацией в своих странах. Например, детские подгузники Wobalo, израильские шампуни и бальзамы торговой марки "7", корейские женские гигиенические прокладки Cherry, корейские зубные пасты и щетки для взрослых и детей, средства по уходу для волос Our Herb Story, израильская бытовая химия торговых марок Vish и Haus Fee или косметика Stellary, лицом которой стала очаровательная певица Вера Брежнева…

Наряду со всемирно известными брендами в "Магии" представлены товары эксклюзивных марок, которые еще не были представлены в Беларуси
Наряду со всемирно известными брендами в "Магии" представлены товары эксклюзивных марок, которые еще не были представлены в Беларуси

Цена товаров в "Магии" предоставляет возможность безболезненно попробовать средства любой марки, чтобы выбрать именно свое!

Каждый может найти в новом магазине все необходимое – и по выгодным ценам!
Каждый может найти в новом магазине все необходимое – и по выгодным ценам!

За счет чего? Прямые договоры с производителями, собственные закупки и выверенная логистика, исключение из цепочки "производство – товар – покупатель" посредников – и, как результат, лучшее ценовое предложение на рынке!

Кроме того, с первого же дня работы в гипермаркете "Магия" многие товары можно купить по акции "Прекрасная цена" со скидками от 20% до 58%. У покупателей есть возможность приобрести и дисконтную карту "Магия Покупок" – волшебную палочку, обеспечивающую выгоду до 10%. Впрочем, воспользоваться в "Магии" можно и дисконтной картой "Е-Плюс" – карта лояльности торговой сети "Евроопт" работает здесь на тех же условиях, как и "Магия Покупок"!

В гипермаркете "Магия" многие товары можно купить по акции "Прекрасная цена" со скидками от 20% до 58%. А дисконтная карта "Магия Покупок" обеспечивает выгоду до 10%
В гипермаркете "Магия" многие товары можно купить по акции "Прекрасная цена" со скидками от 20% до 58%. А дисконтная карта "Магия Покупок" обеспечивает выгоду до 10%

ЗАКОНЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

Открытие нового гипермаркета столь необычного направления подарило первым покупателям "Магии" яркий и очень приятный праздник. Первых три дня, 6, 7 и 8 июля, прямо в торговом зале работают визажисты крупнейших брендов индустрии красоты, непревзойденные кудесницы образов Алена Севожелез, Елена Баженова и импозантный стилист Александр Киринюк. Мастера мейкапа и стиля не только проведут мастер-классы по визажу и укладкам, но и подарят очаровательным посетительницам "Магии" модный макияж и стильные прически.

Визажисты крупнейших брендов индустрии красоты не только провели мастер-классы по визажу и укладкам, но и подарили очаровательным посетительницам "Магии" модный макияж и стильные прически
Визажисты крупнейших брендов индустрии красоты не только провели мастер-классы по визажу и укладкам, но и подарили очаровательным посетительницам "Магии" модный макияж и стильные прически

А еще, конечно же, покупателей "Магии" встречает настоящий маг, работает фотозона и ди-джей, а также ждут сюрпризы, конкурсы и подарки от ведущей праздничного шоу, известной телеведущей и авторитетного стилиста Натали Роше!

А также всех покупателей сегодня ждали развлечения от "Магии"
А также всех покупателей сегодня ждали развлечения от "Магии"

Перед такой магией устоять невозможно!

И одной из первых покупательниц нового гипермаркета стала минчанка Ирина:

– В "Евроопт" мы с семьей приезжаем часто, и вот сейчас захотели посмотреть, что же за "Магия" у нас открылась. До этого я уже видела магазинчики "Магия", поэтому название для меня не новое. Конкретно здесь есть товары, которые больше нигде не встретишь. Я ведь потому специально сюда и приехала – чтобы посмотреть, что же есть в этом большом магазине! И знаете, ассортимент не может не радовать. Все так красиво, интересно и празднично. И дисконтная карточка у меня уже есть, так что покупки точно будут выгодными!

Ирина специально приехала в "Магию" на Монтажников, 2, чтобы посмотреть и приобрести товары, которые больше нигде не встретишь
Ирина специально приехала в "Магию" на Монтажников, 2, чтобы посмотреть и приобрести товары, которые больше нигде не встретишь

Пришла к открытию и пенсионерка Лариса Петровна – именно так представилась женщина. Успела пройти по торговому залу, посмотреть на представленные товары – и сделала определенные выводы.

– Вы знаете, мне здесь очень нравится. Все так аккуратно и празднично, такой большой выбор. А какие здесь красивые детские игрушки! Отличный магазин получился! Я даже нарядилась специально – это ведь как праздник, – рассмеялась покупательница. И пообещала: – Покажу "Магию" подругам и родственницам, им здесь точно понравится. Слышала, здесь продаются эксклюзивные товары, которых больше нигде в Беларуси нет. Очень хочу попробовать продукцию из Израиля!

Лариса Петровна: "Вы знаете, мне здесь очень нравится. Все так аккуратно и празднично, такой большой выбор. А какие здесь красивые детские игрушки! Отличный магазин получился! "
Лариса Петровна: "Вы знаете, мне здесь очень нравится. Все так аккуратно и празднично, такой большой выбор. А какие здесь красивые детские игрушки! Отличный магазин получился! "

А Татьяна подружку Марию позвала на открытие специально – услышала в рекламе, что в торговом зале будут работать профессиональные стилисты!

– Мы уже посетили мастер-классы. Нас профессионально накрасили – сделали нам цветные пряди. "Еще на визаж хотим сходить!" — сообщила девушка. – Очень довольны теми, что приехали в "Магию". После мастер-классов хочется много всего купить, ведь здесь так много брендов, которых в Беларуси раньше не было! Словом, магазином очень довольны!

Татьяна подружку Марию позвала на открытие специально – услышала в рекламе, что в торговом зале будут работать профессиональные стилисты!
Татьяна подружку Марию позвала на открытие специально – услышала в рекламе, что в торговом зале будут работать профессиональные стилисты!

ПО ВЕЛЕНИЮ КРАСОТЫ

Операционный директор торговой сети "Евроопт", которая развивает бренд "Магия", Владлен Атрошкин на открытии гипермаркета не скрывал, что у компании самые серьезные планы. Ведь в магических средствах нуждаются красавицы-хозяйки во всех уголках страны! Только за июль планируется открыть 14 новых магазинов – в Минске и Гомеле, Витебске и Несвиже, Быхове и Чечерске…

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин
Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин

– В наших планах – дальнейшее активное продвижение "Магии" по стране. В перспективе мы рассчитываем открыть магазины под этим брендом в каждом районе. Товары по уходу за телом и для наведения чистоты пользуются все возрастающим спросом покупателей, и мы хотим, чтобы у людей был соответствующий выбор, чтобы они могли приобрести все необходимое по честной цене. Наш главный принцип – покупки должны приносить удовольствие. А удовольствие покупателя обеспечивается широким ассортиментом, приемлемой ценой, отличным качеством товаров и высоким уровнем сервиса. Магазины "Магия" отвечают всем этим требованиям. Это самый современный способ организации розничной торговли товарами красоты и ухода за домом. А еще это очень женская территория, пространство, которое помогает свершиться ежедневному чуду, которое нас окружает. Ведь и красота, и чистота, и уют, и забота – явления рукотворные, создаваемые нашими женщинами. Как и с помощью чего им это удается? Ответ – в "Магии"! – подсказал Владлен Атрошкин.

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