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"Маяк Минска": на бульваре Пикассо – время новоселий!

Общество 17.10.2018 | 09:00
Бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"
Бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Первая в Минске улица, которая изначально проектировалась и строилась как пешеходная, – бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" – забурлила полноценной жизнью. Жители сразу трех домов, возведенных на этом великолепном бульваре, были приглашены на предварительную приемку своих квартир. А это значит, что уже в самом скором времени уникальный комплекс, строительство которого подходит к концу, справит очередные новоселья!

Компания "Дана Холдингс", крупнейший в Беларуси застройщик, любит удивлять грандиозными и неординарными проектами. Многофункциональный комплекс "Маяк Минска", который возводится компанией согласно уникальной концепции "город в городе", не стал исключением. Его контуры уже обрисованы построенными зданиями – в еще не сданных объектах остались, по сути, отделочные работы. Здесь предстоит построить буквально еще несколько домов у границ площади застройки и возвести детский сад – для удовлетворения потребностей семей с маленькими детьми. И тогда можно будет говорить о том, что еще один интереснейший микрорайон столицы полностью готов. Но уже сегодня можно оценить красоту и комфорт комплекса, его удобство и универсальность для жителей и гостей "Маяка Минска".

Уже сегодня можно оценить красоту и комфорт Многофункционального комплекса "Маяк Минска"
Уже сегодня можно оценить красоту и комфорт Многофункционального комплекса "Маяк Минска"

Уже одно лишь расположение – на въезде в столицу со стороны аэропорта, вдоль проспекта Независимости, рядом с Национальной библиотекой - является бесспорным преимуществом комплекса "Маяк Минска". Здесь прекрасное транспортное сообщение – станция метро "Восток" и остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности, а до кольцевой автодороги – меньше километра. Для автомобилей жильцов и гостей микрорайона предусмотрено большое количество парковочных мест, как на открытых стоянках, так и в большом паркинге.

Бесспорное преимущество комплекса "Маяк Минска": прекрасное транспортное сообщение, а для автомобилей жильцов и гостей микрорайона предусмотрено большое количество парковочных мест
Бесспорное преимущество комплекса "Маяк Минска": прекрасное транспортное сообщение, а для автомобилей жильцов и гостей микрорайона предусмотрено большое количество парковочных мест

Доминанта всего комплекса – бульвар Пикассо. Широкая, современная, полностью свободная от машин улица больше всего напоминает променад в каком-нибудь фешенебельном приморском городке. Росли бы в нашем климате пальмы да плескалось бы рядом море – и не отличишь! С обеих сторон бульвара – многочисленные помещения коммерческой недвижимости. И пусть это выражение звучит несколько казенно – на практике это обозначает, что бульвар в два яруса окружен магазинчиками, уютными кофейнями и стильными ресторанами, сервисными центрами и офисами туристических компаний, салонами красоты и развивающими студиями. Конечно, эти объекты еще не приступили к работе – новые хозяева пока не успели создать необходимые интерьеры, завезти нужное оборудование и открыться, но уже сейчас можно представить, что здесь будет в самом ближайшем будущем!

Широкая, современная, полностью свободная от машин улица в два яруса окружена магазинчиками, уютными кофейнями и стильными ресторанами, сервисными центрами и офисами туристических компаний, салонами красоты и развивающими студиями
Широкая, современная, полностью свободная от машин улица в два яруса окружена магазинчиками, уютными кофейнями и стильными ресторанами, сервисными центрами и офисами туристических компаний, салонами красоты и развивающими студиями

Так будет выглядеть бульвар Пикассо в самом ближайшем будущем!
Так будет выглядеть бульвар Пикассо в самом ближайшем будущем!

В этом и заключается концепция "города в городе" – все необходимое всегда рядом. Именно таким и предстает сегодня многофункциональный комплекс "Маяк Минска". А если добавить, что здесь есть и школы, и детские садики, и спортивные площадки, и фитнес-клуб, и красивый прогулочный парк вдоль водной глади системы каналов, понимаешь, что словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение!

Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение! Все необходимое рядом: школа, детские и спортивные площадки, а также красивый прогулочный парк вдоль водной глади системы каналов
Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение! Все необходимое рядом: школа, детские и спортивные площадки, а также красивый прогулочный парк вдоль водной глади системы каналов

Но и это не все. В комплекс входит бизнес-центр Dana Center – 11-этажное офисное здание класса "А". Имея площадь в 26 тыс. кв.м, этот премиальный бизнес-центр – место для ведения самого успешного бизнеса. Он включает в себя подземный паркинг, бизнес-апартаменты, ресторан, кафе, банк – и является неотъемлемой частью всего многофункционального комплекса "Маяк Минска".

Бизнес-центр Dana Center - неотъемлемая часть всего многофункционального комплекса "Маяк Минска"
Бизнес-центр Dana Center - неотъемлемая часть всего многофункционального комплекса "Маяк Минска"

А вишенка на торте – крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall с огромным количеством бутиков, магазинов, ресторанов и просторным гипермаркетом. Просто рай – как для приятного шопинга, так и для самых разнообразных развлечений.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений
Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

К слову, отметим, что комплекс из четырех жилых зданий оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости, который обращен в сторону Национальной библиотеки, построен компанией "Дана Холдингс" на собственные средства. Застройщик решил самостоятельно завершить "парадную" часть комплекса "Маяк Минска", а к продаже предложить уже полностью готовые жилые и коммерческие помещения.

Здания оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости завершают "парадную" часть комплекса "Маяк Минска"
Здания оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости завершают "парадную" часть комплекса "Маяк Минска"

Учитывая столь тщательный подход к проектированию и строительству компании "Дана Холдингс", а также исключительно выгодное месторасположение, не удивительно, что квартиры в комплексе "Маяк Минска" разлетелись вмиг. А владельцы приобретенного жилья с нетерпением ждали момента, когда можно будет перешагнуть порог своей квартиры и взглянуть на городскую панораму, открывающуюся из окон.

Выгодное месторасположение домов комплекса "Маяк Минска" позволяет владельцам увидеть городскую панораму, открывающуюся из окон
Выгодное месторасположение домов комплекса "Маяк Минска" позволяет владельцам увидеть городскую панораму, открывающуюся из окон

Владельцы квартир сразу в трех домах – 17А, который получил название "Рубенс", 17Б – "Тициан" и 17В "Гойя" - получили приглашение осмотреть свои новенькие апартаменты. Два крайних – высотой в 20 этажей, а между ними – 11-этажный "столбик". Во всех зданиях – квартиры современной свободной планировки, так что будущие жильцы сумеют создать здесь интерьеры "под себя", в соответствии со своими предпочтениями и желаниями.

Жители сразу трех домов, возведенных на бульваре Пикассо впервые переступили порог своих только что построенных апартаментов
Жители сразу трех домов, возведенных на бульваре Пикассо впервые переступили порог своих только что построенных апартаментов

Важная особенность домов, которые строит "Дана Холдингс" – наличие просторных и светлых лобби в каждом подъезде. Здесь есть и место для консьержа, и диван, на котором можно отдохнуть или подождать курьера или встретить гостя, и санитарное помещение, где мамам можно перепеленать ребенка, не поднимаясь на этаж. Не исключение и три новых дома. Более того, лобби каждого украшено большой репродукцией картины того художника, в чью честь назван дом. Так что кого-то в подъезде будет встречать Рубенс, а кого-то – Тициан или Гойя. Согласитесь, такой "художественный" подход сразу меняет восприятие городской среды – в компании убеждены, что люди должны жить не только в современных и удобных домах, но и в красивой, приятной атмосфере, испытывать удовольствие, возвращаясь домой, и спешить к уютному и теплому домашнему очагу.

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей
В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей

Вскоре начнет ремонт в своей квартире на седьмом этаже "Тициана" семья Елены Дрозд. Вместе с супругом и четырехлетним сынишкой Елена выбрала просторную квартиру, выходящую окнами на обе стороны дома. Теперь новые владельцы смогли осмотреть свои апартаменты, выйти на балкон, взглянуть на панораму бульвара Пикассо с видом на Национальную библиотеку… Улыбнувшись, Елена лишь счастливо выдохнула:

– Здорово!

Елена Дрозд с супругом
Елена Дрозд с супругом

Елена признается, что выбрала "Маяк Минска", потому что первым здесь приобрел квартиру ее родной брат. Он уже сделал ремонт, справил новоселье, и его пример оказался заразителен – уж больно хорош весь этот район!

– Эмоции очень сильные. Наверное, как у любого человека, получающего свое жилье. Очень счастливы, что наконец можно пощупать, посмотреть, походить. Качество строительство отличное. Вид прекрасный. Комплекс уже практически достроен, и архитектура здесь просто чудесная. Конечно же, очень красивая входная группа, светлое современное лобби. Важно, что здесь отличное месторасположение – МКАД рядом, проспект Независимости в двух шагах, торговый центр огромный. Как родителям, нам хотелось, чтобы в непосредственной близости были школа, детский сад, а также места для внешкольных занятий. Я знаю, что здесь есть поблизости художественная школа, и физкультурно-оздоровительный комплекс вскоре откроется. Все здесь есть – действительно "Маяк Минска" оправдывает свое название "город в городе"! – подчеркнула Елена Дрозд.

А вот и еще одна семья новоселов вышла из подъезда. Давайте знакомиться!

Как рассказала Виктория Байкова, квартиру она осмотрела и осталась довольна: уже можно делать ремонт – и вселяться!

– Наша семья живет в пригороде, в Пуховичском районе, и это было решение родителей – обеспечить сына жильем. Когда мы приехали с мужем и будущей невесткой выбирать, где строить сыну жилье, и увидели комплекс "Маяк Минска" – все вопросы отпали. Близость национальной библиотеки, в шаговой доступности станция метро, рядом главный проспект столицы, тут же, рядышком, торговый центр "Дана Молл" – лучшего места просто не придумать, – рассказала Виктория.

Виктория Байкова с сыном Артемом
Виктория Байкова с сыном Артемом

– Место замечательное, сам комплекс очень красивый. А сегодня я попал в свое квартиру, осмотрелся… Честно скажу – не ожидал! – вступил в разговор и сын Виктории Артем. – Впечатляет все, начиная от этого совершенно невероятного лобби. Большой плюс, что дом стоит на пешеходном бульваре. Вид из окна замечательный, и я представил себе, как здесь будет здорово, когда все оживет, когда откроются все эти многочисленные кафе, магазинчики, салоны…

Невозмутимость и сдержанность взрослого сына компенсировала яркая эмоциональность мамы!

– Мы просто восхищены! Восторг просто распирает! Я не молодой человек, но я такого еще никогда не видела. У нас свое жилье очень неплохое – мы живем в таунхаусе, но этот дом просто невероятный! – вынесла вердикт Виктория Байкова.

Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский отметил, что проект "Маяк Минска" выходит на финишную прямую. И компания приложит все усилия, чтобы к моменту заселения вся необходимая инфраструктура была готова, а жильцы могли бы сполна насладиться комфортной жизнью в одном из самых современных и красивых районов белорусской столицы.

Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский
Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский

– Сегодня для нашей компании очень значимое событие – мы вводим в эксплуатацию новый жилой дом в составе многофункционального комплекса "Маяк Минска", – отметил Владимир Рафальский. – Этот дом расположен вдоль пешеходного бульвара Пикассо – центральной улицы всего комплекса. Перед архитекторами была поставлена задача сделать так, чтобы уже начиная со входной группы, человек, попадая в дом, чувствовал себя удобно, комфортно, мог здесь встретиться с друзьями, провести деловой разговор. Иными словами, мы пытались создать максимально комфортные условия для жильцов, начиная буквально с порога. Отмечу также, что в этих жилых домах есть множество встроенных помещений, где в будущем будут располагаться кафе, салоны, магазины – по сути, это создание доступной инфраструктуры для комфортной жизни там, где живет человек. Все эти замыслы реализованы, все получилось на достойном уровне. И мы с удовольствием показываем сегодня жильцам их новые квартиры. Уверены, что в семьях новоселов будут царить счастье, любовь и взаимопонимание на долгие годы.

Отметим, что в трех домах, которые сегодня осматривали будущие жильцы – 376 квартир. Практически все они раскуплены, но у менеджеров компании есть еще несколько интересных предложений. Уже очень скоро возможность поселиться в "Маяке Минска" будет только благодаря объявлениям на вторичном рынке жилья. Но если у кого-то есть желание успеть вскочить в уходящий вагон и все же приобрести здесь квартиру-новостройку, добро пожаловать в отдел продаж компании "Дана Холдингс". Опытные менеджеры подберут подходящий именно вам вариант и предложат интересные способы его приобретения. Ведь вариантов покупки недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество. Например, застройщик готов предоставить покупателю квартиры беспроцентную рассрочку на два года – без участия банка и сложных условий, только по предъявлению паспорта. Согласитесь, такой вариант выглядит очень заманчиво!

А можно и воспользоваться весьма интересными специальными предложениями на кредиты от банков-партнеров. Так, БПС Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%. А вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%.

Купить коммерческую недвижимость поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, а последующем - 7,99% годовых.

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

Понравились предложения? Звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или отправляйтесь прямиком в отдел продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Пусть квартирный вопрос отныне будет не вашей проблемой, а лишь популярной телевизионной передачей!

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жилье, Минск, недвижимость
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