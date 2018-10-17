"Маяк Минска": на бульваре Пикассо – время новоселий!

Первая в Минске улица, которая изначально проектировалась и строилась как пешеходная, – бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" – забурлила полноценной жизнью. Жители сразу трех домов, возведенных на этом великолепном бульваре, были приглашены на предварительную приемку своих квартир. А это значит, что уже в самом скором времени уникальный комплекс, строительство которого подходит к концу, справит очередные новоселья!

Компания "Дана Холдингс", крупнейший в Беларуси застройщик, любит удивлять грандиозными и неординарными проектами. Многофункциональный комплекс "Маяк Минска", который возводится компанией согласно уникальной концепции "город в городе", не стал исключением. Его контуры уже обрисованы построенными зданиями – в еще не сданных объектах остались, по сути, отделочные работы. Здесь предстоит построить буквально еще несколько домов у границ площади застройки и возвести детский сад – для удовлетворения потребностей семей с маленькими детьми. И тогда можно будет говорить о том, что еще один интереснейший микрорайон столицы полностью готов. Но уже сегодня можно оценить красоту и комфорт комплекса, его удобство и универсальность для жителей и гостей "Маяка Минска".

Уже сегодня можно оценить красоту и комфорт Многофункционального комплекса "Маяк Минска"

Уже одно лишь расположение – на въезде в столицу со стороны аэропорта, вдоль проспекта Независимости, рядом с Национальной библиотекой - является бесспорным преимуществом комплекса "Маяк Минска". Здесь прекрасное транспортное сообщение – станция метро "Восток" и остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности, а до кольцевой автодороги – меньше километра. Для автомобилей жильцов и гостей микрорайона предусмотрено большое количество парковочных мест, как на открытых стоянках, так и в большом паркинге.

Бесспорное преимущество комплекса "Маяк Минска": прекрасное транспортное сообщение, а для автомобилей жильцов и гостей микрорайона предусмотрено большое количество парковочных мест

Доминанта всего комплекса – бульвар Пикассо. Широкая, современная, полностью свободная от машин улица больше всего напоминает променад в каком-нибудь фешенебельном приморском городке. Росли бы в нашем климате пальмы да плескалось бы рядом море – и не отличишь! С обеих сторон бульвара – многочисленные помещения коммерческой недвижимости. И пусть это выражение звучит несколько казенно – на практике это обозначает, что бульвар в два яруса окружен магазинчиками, уютными кофейнями и стильными ресторанами, сервисными центрами и офисами туристических компаний, салонами красоты и развивающими студиями. Конечно, эти объекты еще не приступили к работе – новые хозяева пока не успели создать необходимые интерьеры, завезти нужное оборудование и открыться, но уже сейчас можно представить, что здесь будет в самом ближайшем будущем!

Широкая, современная, полностью свободная от машин улица в два яруса окружена магазинчиками, уютными кофейнями и стильными ресторанами, сервисными центрами и офисами туристических компаний, салонами красоты и развивающими студиями

Так будет выглядеть бульвар Пикассо в самом ближайшем будущем!

В этом и заключается концепция "города в городе" – все необходимое всегда рядом. Именно таким и предстает сегодня многофункциональный комплекс "Маяк Минска". А если добавить, что здесь есть и школы, и детские садики, и спортивные площадки, и фитнес-клуб, и красивый прогулочный парк вдоль водной глади системы каналов, понимаешь, что словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение!

Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение! Все необходимое рядом: школа, детские и спортивные площадки, а также красивый прогулочный парк вдоль водной глади системы каналов

Но и это не все. В комплекс входит бизнес-центр Dana Center – 11-этажное офисное здание класса "А". Имея площадь в 26 тыс. кв.м, этот премиальный бизнес-центр – место для ведения самого успешного бизнеса. Он включает в себя подземный паркинг, бизнес-апартаменты, ресторан, кафе, банк – и является неотъемлемой частью всего многофункционального комплекса "Маяк Минска".

Бизнес-центр Dana Center - неотъемлемая часть всего многофункционального комплекса "Маяк Минска"

А вишенка на торте – крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall с огромным количеством бутиков, магазинов, ресторанов и просторным гипермаркетом. Просто рай – как для приятного шопинга, так и для самых разнообразных развлечений.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

К слову, отметим, что комплекс из четырех жилых зданий оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости, который обращен в сторону Национальной библиотеки, построен компанией "Дана Холдингс" на собственные средства. Застройщик решил самостоятельно завершить "парадную" часть комплекса "Маяк Минска", а к продаже предложить уже полностью готовые жилые и коммерческие помещения.

Здания оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости завершают "парадную" часть комплекса "Маяк Минска"

Учитывая столь тщательный подход к проектированию и строительству компании "Дана Холдингс", а также исключительно выгодное месторасположение, не удивительно, что квартиры в комплексе "Маяк Минска" разлетелись вмиг. А владельцы приобретенного жилья с нетерпением ждали момента, когда можно будет перешагнуть порог своей квартиры и взглянуть на городскую панораму, открывающуюся из окон.

Выгодное месторасположение домов комплекса "Маяк Минска" позволяет владельцам увидеть городскую панораму, открывающуюся из окон

Владельцы квартир сразу в трех домах – 17А, который получил название "Рубенс", 17Б – "Тициан" и 17В "Гойя" - получили приглашение осмотреть свои новенькие апартаменты. Два крайних – высотой в 20 этажей, а между ними – 11-этажный "столбик". Во всех зданиях – квартиры современной свободной планировки, так что будущие жильцы сумеют создать здесь интерьеры "под себя", в соответствии со своими предпочтениями и желаниями.

Жители сразу трех домов, возведенных на бульваре Пикассо впервые переступили порог своих только что построенных апартаментов

Важная особенность домов, которые строит "Дана Холдингс" – наличие просторных и светлых лобби в каждом подъезде. Здесь есть и место для консьержа, и диван, на котором можно отдохнуть или подождать курьера или встретить гостя, и санитарное помещение, где мамам можно перепеленать ребенка, не поднимаясь на этаж. Не исключение и три новых дома. Более того, лобби каждого украшено большой репродукцией картины того художника, в чью честь назван дом. Так что кого-то в подъезде будет встречать Рубенс, а кого-то – Тициан или Гойя. Согласитесь, такой "художественный" подход сразу меняет восприятие городской среды – в компании убеждены, что люди должны жить не только в современных и удобных домах, но и в красивой, приятной атмосфере, испытывать удовольствие, возвращаясь домой, и спешить к уютному и теплому домашнему очагу.

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей

Вскоре начнет ремонт в своей квартире на седьмом этаже "Тициана" семья Елены Дрозд. Вместе с супругом и четырехлетним сынишкой Елена выбрала просторную квартиру, выходящую окнами на обе стороны дома. Теперь новые владельцы смогли осмотреть свои апартаменты, выйти на балкон, взглянуть на панораму бульвара Пикассо с видом на Национальную библиотеку… Улыбнувшись, Елена лишь счастливо выдохнула:

– Здорово!

Елена Дрозд с супругом

Елена признается, что выбрала "Маяк Минска", потому что первым здесь приобрел квартиру ее родной брат. Он уже сделал ремонт, справил новоселье, и его пример оказался заразителен – уж больно хорош весь этот район!

– Эмоции очень сильные. Наверное, как у любого человека, получающего свое жилье. Очень счастливы, что наконец можно пощупать, посмотреть, походить. Качество строительство отличное. Вид прекрасный. Комплекс уже практически достроен, и архитектура здесь просто чудесная. Конечно же, очень красивая входная группа, светлое современное лобби. Важно, что здесь отличное месторасположение – МКАД рядом, проспект Независимости в двух шагах, торговый центр огромный. Как родителям, нам хотелось, чтобы в непосредственной близости были школа, детский сад, а также места для внешкольных занятий. Я знаю, что здесь есть поблизости художественная школа, и физкультурно-оздоровительный комплекс вскоре откроется. Все здесь есть – действительно "Маяк Минска" оправдывает свое название "город в городе"! – подчеркнула Елена Дрозд.

А вот и еще одна семья новоселов вышла из подъезда. Давайте знакомиться!

Как рассказала Виктория Байкова, квартиру она осмотрела и осталась довольна: уже можно делать ремонт – и вселяться!

– Наша семья живет в пригороде, в Пуховичском районе, и это было решение родителей – обеспечить сына жильем. Когда мы приехали с мужем и будущей невесткой выбирать, где строить сыну жилье, и увидели комплекс "Маяк Минска" – все вопросы отпали. Близость национальной библиотеки, в шаговой доступности станция метро, рядом главный проспект столицы, тут же, рядышком, торговый центр "Дана Молл" – лучшего места просто не придумать, – рассказала Виктория.

Виктория Байкова с сыном Артемом

– Место замечательное, сам комплекс очень красивый. А сегодня я попал в свое квартиру, осмотрелся… Честно скажу – не ожидал! – вступил в разговор и сын Виктории Артем. – Впечатляет все, начиная от этого совершенно невероятного лобби. Большой плюс, что дом стоит на пешеходном бульваре. Вид из окна замечательный, и я представил себе, как здесь будет здорово, когда все оживет, когда откроются все эти многочисленные кафе, магазинчики, салоны…

Невозмутимость и сдержанность взрослого сына компенсировала яркая эмоциональность мамы!

– Мы просто восхищены! Восторг просто распирает! Я не молодой человек, но я такого еще никогда не видела. У нас свое жилье очень неплохое – мы живем в таунхаусе, но этот дом просто невероятный! – вынесла вердикт Виктория Байкова.

Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский отметил, что проект "Маяк Минска" выходит на финишную прямую. И компания приложит все усилия, чтобы к моменту заселения вся необходимая инфраструктура была готова, а жильцы могли бы сполна насладиться комфортной жизнью в одном из самых современных и красивых районов белорусской столицы.

Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский

– Сегодня для нашей компании очень значимое событие – мы вводим в эксплуатацию новый жилой дом в составе многофункционального комплекса "Маяк Минска", – отметил Владимир Рафальский. – Этот дом расположен вдоль пешеходного бульвара Пикассо – центральной улицы всего комплекса. Перед архитекторами была поставлена задача сделать так, чтобы уже начиная со входной группы, человек, попадая в дом, чувствовал себя удобно, комфортно, мог здесь встретиться с друзьями, провести деловой разговор. Иными словами, мы пытались создать максимально комфортные условия для жильцов, начиная буквально с порога. Отмечу также, что в этих жилых домах есть множество встроенных помещений, где в будущем будут располагаться кафе, салоны, магазины – по сути, это создание доступной инфраструктуры для комфортной жизни там, где живет человек. Все эти замыслы реализованы, все получилось на достойном уровне. И мы с удовольствием показываем сегодня жильцам их новые квартиры. Уверены, что в семьях новоселов будут царить счастье, любовь и взаимопонимание на долгие годы.

Отметим, что в трех домах, которые сегодня осматривали будущие жильцы – 376 квартир. Практически все они раскуплены, но у менеджеров компании есть еще несколько интересных предложений. Уже очень скоро возможность поселиться в "Маяке Минска" будет только благодаря объявлениям на вторичном рынке жилья. Но если у кого-то есть желание успеть вскочить в уходящий вагон и все же приобрести здесь квартиру-новостройку, добро пожаловать в отдел продаж компании "Дана Холдингс". Опытные менеджеры подберут подходящий именно вам вариант и предложат интересные способы его приобретения. Ведь вариантов покупки недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество. Например, застройщик готов предоставить покупателю квартиры беспроцентную рассрочку на два года – без участия банка и сложных условий, только по предъявлению паспорта. Согласитесь, такой вариант выглядит очень заманчиво!

А можно и воспользоваться весьма интересными специальными предложениями на кредиты от банков-партнеров. Так, БПС Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%. А вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%.

Купить коммерческую недвижимость поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, а последующем - 7,99% годовых.

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

Понравились предложения? Звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или отправляйтесь прямиком в отдел продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Пусть квартирный вопрос отныне будет не вашей проблемой, а лишь популярной телевизионной передачей!