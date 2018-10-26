Макей о взаимных поездках граждан Беларуси и Украины: не надо нагнетать напряженность вокруг единичных случаев

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает ненужным нагнетать напряженность вокруг каких-то единичных случаев, происходящих при взаимных поездках граждан Беларуси и Украины. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не хотел бы больше касаться этой темы. Какие-то нюансы иногда могут случаться при посещении гражданами обеих стран. Но не надо делать из этого выводы, что это происходит постоянно. И, как мне кажется, вообще не надо нагнетать ситуацию, напряженность вокруг каких-то единичных случаев. Иначе мы рискуем создать у населения какой-то психоз, боязнь чего-то и прочее. Я имею в виду обе стороны, всех партнеров", - сказал министр.

Владимир Макей также отметил, что в ходе контактов с украинским коллегой обсуждались различные темы, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, конкретные проекты, продолжение политических контактов. "Сегодня мы будем подписывать документ о консультациях между министерствами иностранных дел Украины и Беларуси. Мы говорили о тех делах, которые нам предстоит сделать. И говорили о взаимодействии в транзитно-логистической сфере", - добавил он.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне в МИД Беларуси прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который высказал мнение, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси может быть потенциально опасным по некоторым внешним причинам. В белорусском внешнеполитическом ведомстве эти утверждения назвали небылицей.-0-