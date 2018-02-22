22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей 22 февраля встретился с генеральным директором Национального художественного музея Владимиром Прокопцовым и ректором Белорусской государственной академии музыки Екатериной Дуловой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Обсуждены вопросы реализации совместных мероприятий, направленных на популяризацию белорусской культуры за рубежом. Достигнута договоренность об участии МИД и загранучреждений Беларуси в некоторых конкретных проектах в 2018-2019 годах.

Владимир Макей отметил важную роль "культурной дипломатии" в расширении сотрудничества с другими странами и в этом контексте подтвердил заинтересованность МИД в активном взаимодействии с культурными и образовательными учреждениями, в том числе в рамках деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.-0-