22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей 22 февраля встретился с генеральным директором Национального художественного музея Владимиром Прокопцовым и ректором Белорусской государственной академии музыки Екатериной Дуловой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Обсуждены вопросы реализации совместных мероприятий, направленных на популяризацию белорусской культуры за рубежом. Достигнута договоренность об участии МИД и загранучреждений Беларуси в некоторых конкретных проектах в 2018-2019 годах.
Владимир Макей отметил важную роль "культурной дипломатии" в расширении сотрудничества с другими странами и в этом контексте подтвердил заинтересованность МИД в активном взаимодействии с культурными и образовательными учреждениями, в том числе в рамках деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.-0-
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