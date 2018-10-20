Макей прокомментировал скептические замечания по поводу форменной одежды послов

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что предложенная для послов и посланников форменная одежда выглядит красиво и элегантно. Такую точку зрения он выразил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, во время посещения зарубежными дипломатами 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на важность принятого Президентом указа по геральдическим знакам для Министерства иностранных дел. Он сказал, что это будет дополнительным стимулом работать еще активнее над продвижением национальных интересов Беларуси.

Министр ответил тем скептикам, которые подвергли критике будущую форму для дипломатов. По его словам, такая практика существует во многих странах. Форма для послов и посланников будет изготовлена в ближайшие месяцы, сейчас как раз идет работа с конкретными производителями. Владимир Макей уверен, что она получится красивой и элегантной. Ношение формы предусмотрено во время официальных дипломатических мероприятий, таких как, например, вручение верительных грамот.

В Беларуси в целях сохранения и развития традиций белорусской дипломатии, повышения престижа дипломатической службы учреждены официальные геральдические символы Министерства иностранных дел. В частности, учреждены эмблема и флаг МИД, нагрудный знак различия органов дипломатической службы, нагрудные знаки отличия органов дипломатической службы "За заслугі ў дыпламатычнай службе" и "Партнерства", форменная одежда дипломатических работников. Право на ношение форменной одежды имеют дипломатические работники, которым присвоены дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

Кроме того, учрежден профессиональный праздник - День дипломатического работника, который будет ежегодно отмечаться 22 января. Эта дата связана с историей первого внешнеполитического ведомства в период становления (1919-1920 годы) государственности Беларуси - Комиссариата иностранных дел ССРБ.

Учреждение официальных геральдических символов системы органов дипломатической службы Беларуси, а также профессионального праздника является одним из шагов, направленных на укрепление белорусской дипломатии. Это будет способствовать повышению престижа дипслужбы, развитию и сохранению преемственности поколений белорусской дипломатии. -0-