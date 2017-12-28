Макей вручил медаль Франциска Скорины директору Рижской белорусской школы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вручил сегодня медаль Франциска Скорины директору Рижской белорусской основной школы имени Я.Купалы Анне Иване и почетную грамоту МИД директору Вильнюсской белорусской гимназии имени Ф.Скорины Диане Стахнович, передает корреспондент БЕЛТА.

Общаясь с учениками и преподавателями этих учреждений образования, Владимир Макей подчеркнул, что министерство всегда готово помогать им. "У нас есть соответствующая программа, направленная на поддержку белорусов, которые проживают за рубежом. К сожалению, экономическая ситуация не позволяет нам направлять большие средства на финансирование различных мероприятий в рамках этой программы. Но я уверен, что ситуация улучшится, и мы обязательно будем уделять больше внимания нашим людям, которые проживают за границей", - сказал руководитель ведомства.

Владимир Макей рассказал ребятам о стране, ее традициях и достижениях. Ученики интересовались у министра его мнением о перспективных профессиях, спрашивали, чем гордятся в Беларуси больше всего, как стать и тяжело ли быть таким высокопоставленным дипломатом.

В завершении глава внешнеполитического ведомства на память о встрече передал школе и гимназии панно с изображением фрагментов слуцких поясов. В свою очередь дети и преподаватели вручили Владимиру Макею новогодние сувениры, сделанные своими руками.

Как сообщалось, Анна Иване удостоена медали Франциска Скорины за значительный личный вклад в пропаганду и развитие образования на белорусском языке, сохранение культурного наследия белорусского народа в Латвии. Преподаватель стояла у истоков создания названной школы - единственного учебного заведения в Латвии с преподаванием белорусского языка и литературы. При ее непосредственном участии в учебном заведении созданы и функционируют детский ансамбль "Вавёрачка", многочисленные творческие кружки. Сегодня школа фактически работает как белорусский культурно-просветительский центр.-0-

Фото Рамиля Насибулина