Максимальный срок контракта способствует профессиональному росту - ФПБ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключение контракта с работниками на срок более года будет способствовать их профессиональному развитию. Такое мнение высказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Федерация профсоюзов Беларуси при подготовке изменений в Трудовой кодекс среди прочего рекомендовала норму, предусматривающую продление контрактов с добросовестными работниками на максимальный срок. "Это поможет уйти от скрытой формы сокращения людей, а также годовых контрактов, которые тянут за собой еще одну проблему - так называемых временщиков. Люди, с которыми заключен такой контракт, как правило, не занимаются повышением своей профессиональной квалификации и переподготовкой. Да и сам наниматель не горит желанием вкладывать в работника, который через год может уйти. Если в европейских странах уровень переподготовки доходит до 80%, то у нас составляет чуть более 20%", - отметила Елена Манкевич.

Суть редакционных правок в законопроект, над которыми сейчас работают и депутаты, и социальные партнеры, в том, что с добросовестными работниками, не нарушающими трудовую, производственную дисциплину, контракт с их согласия должен продлеваться на максимальный срок, а новый заключаться не менее чем на три года. "С теми же, у кого при этом и высокий профессиональный уровень, - на пять лет, если они, конечно, на это согласны", - уточнила Елена Манкевич.

ФПБ уже давно исследует ситуацию с формами найма на предприятиях в Беларуси. Мониторинг показывает, что контрактов, заключенных на год, очень много. В этом году из более 1,5 млн просмотренных контрактов краткосрочные занимают около 35%. Есть предприятия, где до 90% работников трудятся на таких условиях. В этой связи Министерство труда и социальной защиты, депутаты профильных комиссий и ФПБ договорились посетить предприятия, где большой процент годовых контрактов, и выяснить, чем это обусловлено. Такое исследование даст больше оснований для того, чтобы во втором чтении предложить конкретные поправки.-0-

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