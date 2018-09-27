Малашко: число желающих сделать прививки в Беларуси не уменьшилось

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не уменьшилось количество желающих сделать прививки, заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, увеличилось ли число отказников после обсуждения в прессе темы с вакциной "Эупента", министр заявил: "Истерия, которая была поднята по поводу того, зарегистрирована ли "Эупента", не привела к оттоку населения, желающего вакцинироваться".

После трагедии со смертью ребенка в Ганцевичском районе прививание не остановилось, родители доверяют системе здравоохранения, отметил министр. По его словам, любая вакцина может вызвать нежелательные реакции. Но если население не прививать, последствия могут быть гораздо более серьезными. Наличие вакцины в стране - это стратегически важный вопрос национальной безопасности.

Также Валерий Малашко сообщил, что в ближайшее время планируется возобновить применение "Эупенты".

Что касается вакцинации против гриппа, массовая кампания начнется с 1 октября. Вакцина уже закуплена, доставлена в страну, проведены все необходимые исследования. За счет бюджета в этом сезоне будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия).

Что касается платных вакцин, учреждения здравоохранения при их закупке откликаются на потребности населения и приобретают те, которые будут востребованы. "Это те платные услуги, которые не входят в социальный стандарт", - добавил министр. Задача Минздрава - предложить качественную вакцину, которой будет прививаться основное население.-0-