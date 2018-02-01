Малашко: надо решить вопрос повышения зарплаты биологам и химикам системы здравоохранения

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо в 2018 году решить вопрос повышения заработной платы биологам и химикам, работающим в системе здравоохранения, сказал министр здравоохранения Валерий Малашко на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"В оказании высокотехнологичной медицинской помощи вместе с медиками принимают участие работники других специальностей - биологи, физики, химики и др. Это уникальные, штучные специалисты и надо в 2018 году решить вопрос повышения им заработной платы", - сказал Валерий Малашко.

/Будет дополнено/.-0-