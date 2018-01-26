Малашко: расширение ассортимента отечественных лекарств позволяет снижать цену на импортные аналоги

26 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Расширение ассортимента отечественных лекарств позволяет снижать цену и на импортные аналоги. О таком дополнительном социальном эффекте от развития отрасли рассказал журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только насыщение рынка отечественными лекарственными препаратами - цель в организации фармпромышленности в стране. Хотя это очень важно, и мы добились в Беларуси лекарственной безопасности. Но, выпуская на рынок республики аналоги зарубежных лекарственных препаратов, мы активно влияем и на цену этих зарубежных аналогов", - сказал Валерий Малашко.

По его словам, в прошлом году была проанализирована ситуация по всем поставщикам зарубежных лекарственных препаратов, цене их продуктов, и было выделено около 200 продуктов, где цена при поставках на белорусский рынок была выше, чем, например, в Украине или России. В результате после проведенной с поставщиками работы по большинству позиций удалось договориться о значительном снижении цен. "Но в первую очередь не только разговорами и уговорами мы работали, но организовывали производство аналогичных лекарственных препаратов на собственных предприятиях. И когда мы получали отечественный аналог, сразу же происходило снижение цены зарубежного лекарственного препарата. Это тоже косвенный социальный эффект", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что препараты, которые производятся на отечественных предприятиях, имеют высокую эффективность и подвергаются жесткому многоступенчатому контролю качества на всех этапах по пути к потребителю. "Это позволяет добиться того, что в Беларуси не зарегистрировано за последние годы контрафактных лекарственных препаратов. Сегодня мы не имеем претензий со стороны зарубежных потребителей наших лекарств. В 33 страны идет поставка и отрабатываются новые рынки сбыта. Мы интересны нашим зарубежным коллегам в первую очередь тем, что предлагаем качественный продукт, достаточно широкую линейку продуктов как традиционных, так и новых", - заявил Валерий Малашко.-0-