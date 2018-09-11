Малашко требует от руководства медучреждений принять упреждающие меры по борьбе с коррупцией

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко требует от руководителей медицинских учреждений принять упреждающие меры по борьбе с коррупцией. Об этом он заявил на встрече с руководством управлений здравоохранения облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома и республиканских медучреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

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Министр отметил, что руководителям учреждений предстоит принять упреждающие управленческие решения, в том числе провести аттестацию кадров, посмотреть, насколько качественно соблюдается антикоррупционное законодательство, как работают соответствующие комиссии.

По итогам сегодняшнего совещания у главы государства руководству системы здравоохранения уже к началу следующего года необходимо кардинальным образом решить все выявленные проблемные вопросы в этой сфере. Президент дал жесткую оценку работе системы здравоохранения. В первую очередь это связано с рядом коррупционных проявлений, которые были в последние полгода.

"Действительно, система проведения конкурсов нуждается в модернизации. Во многом мы исправляли себя по ходу. Система закупок стала прозрачнее. Заседания комиссии транслируются в интернете. Мы приглашаем как производителей медицинской техники и лекарственных препаратов, так и поставщиков, советуемся с общественностью", - отметил министр.

Во время представления

По его словам, необходимо пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность. Опытные экономисты в учреждениях здравоохранения должны контролировать средневзвешенные цены на приобретаемые технику и лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур. Новым руководителям, в том числе предприятий "Белмедтехника", "Белфармация", необходимо пересмотреть, как организована эта работа, провести перезагрузку.

Много нареканий и по организации лечебно-диагностического процесса, добавил министр. В первую очередь это зона ответственности руководителей учреждений здравоохранения. Оборудование не должно простаивать ни минуты. Необходимо оперативно проводить замену, если медицинский работник отсутствует по тем или иным причинам. Пациенту должна быть своевременно оказана адекватная помощь, подчеркнул Валерий Малашко. "Необходимо работать на предупреждение и снимать проблемные вопросы в плане доступности, если таковые есть в том или ином учреждении", - отметил министр. Минздрав берет эту ситуацию на жесткий контроль. Нужно внимательно относиться к людям. Руководителям стоит пересмотреть приемные часы, организовать время так, чтобы у пациентов и их родственников и утром, и вечером была возможность обратиться к организатору лечебно-диагностического процесса конкретного медучреждения.

Кроме того, министр затронул такую тему, как важность следования приоритетам, которые определены системой здравоохранения. В частности, он напомнил, что сейчас идет переориентация первичного звена на оказание помощи по принципу общеврачебной практики. "Врач общей практики - это не просто смена названия кабинета или наименования должности, это изменение идеологии", - сказал он.

На встрече министр представил новых руководителей: замминистра здравоохранения Бориса Андросюка, гендиректора производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника" Николая Куденьчука и гендиректора торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Белфармация" Валентину Игнатенко.-0-

Борис Андросюк

Николай Куденьчук

Валентина Игнатенко

Фото Максима Гучека