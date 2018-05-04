Мария Василевич из Минска завоевала титул "Мисс Беларусь-2018"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Мисс Беларусь-2018" завоевала Мария Василевич из Минска, передает корреспондент БЕЛТА из Дворца спорта, где завершился финал национального конкурса красоты.

Голову Марии увенчала корона, изготовленная в 2004 году. Украшение весом 120 г выполнено из белого золота и усыпано полутысячей фианитов и топазов. Девушка будет представлять страну на "Мисс мира" в этом году, а также участвовать в различных культурных, благотворительных акциях в Беларуси и за ее пределами. Кроме того, новоиспеченной победительнице присуждены специальные призы, главный из которых - внедорожник Geely Atlas.

Обладательнице почетного титула 20 лет, она студентка Белорусского государственного экономического университета. Мария мечтает стать телеведущей, свободно владеет белорусским языком. Девушка даже имеет опыт пилотирования самолета.

Конкуренцию Марии Василевич составили еще 29 девушек. Некоторые из них также удостоены почетных титулов.

Так, "Первой вице-Мисс Беларусь-2018" стала Маргарита Мартынова, "Второй вице-Мисс Беларусь-2018" - Анастасия Лавринчук. Титул "Мисс зрительских симпатий" получила Мария Первий. "Мисс дружба" - Ксения Весельская, "Мисс топ-модель" - Диана Астапчик, "Мисс фото" - Каролина Борисевич, "Мисс Oriflame" - Алина Магер. Для обладательниц предусмотрены подарки от партнеров и спонсоров.

Финал "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске На финал конкурса во Дворец спорта пришло около 3,5 тыс. человек. Среди зрителей и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальный конкурс "Мисс Беларусь" проводится раз в два года, нынешнее шоу уже 11-е по счету. В 2016 году почетный титул самой красивой девушки страны завоевала Полина Бородачева из Минска. Организаторами национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека.