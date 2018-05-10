Маркировка продукции с ГМО специальным знаком станет обязательной в ЕАЭС через 1,5 года

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Маркировка продукции, содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО), специальным знаком станет обязательной в Евразийском экономическом союзе через 1,5 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Коллегия ЕЭК утвердила порядок введения в действие изменений в техрегламент союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", - отметили в пресс-службе. - Установлен переходный период - 18 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, в соответствии с ранее установленными техрегламентом обязательными требованиями. В течение этого периода производители должны наносить на потребительскую упаковку сведения о содержании ГМО. Однако рядом с единым знаком обращения продукции на рынке союза знак "ГМО" проставлять пока необязательно".-0-