МАРТ будет поощрять за заслуги по развитию конкуренции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси учредило почетный диплом "За заслуги в развитии конкуренции". Соответствующее постановление ведомства от 3 сентября 2018 года №71 опубликовано сегодня на
Дипломом могут награждаться работники центрального аппарата министерства, его территориальных органов, иные государственные органы и организации, граждане, активно сотрудничающие с МАРТ.
К награждению представляются сотрудники со стажем в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции не менее пяти лет, добросовестно исполняющие свои обязанности, не имеющие дисциплинарных взысканий.
Документ вступает в силу после опубликования.-0-
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