МАРТ будет поощрять за заслуги по развитию конкуренции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси учредило почетный диплом "За заслуги в развитии конкуренции". Соответствующее постановление ведомства от 3 сентября 2018 года №71 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Дипломом могут награждаться работники центрального аппарата министерства, его территориальных органов, иные государственные органы и организации, граждане, активно сотрудничающие с МАРТ.

К награждению представляются сотрудники со стажем в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции не менее пяти лет, добросовестно исполняющие свои обязанности, не имеющие дисциплинарных взысканий.

Документ вступает в силу после опубликования.-0-