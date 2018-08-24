МАРТ: новый механизм позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установление единых предельных максимальных торговых надбавок и наценок позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела методологии ценообразования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Елена Синельникова, комментируя постановление МАРТ от 13 августа №66, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Синельникова напомнила, что указом главы государства Министерству антимонопольного регулирования и торговли переданы полномочия по регулированию цен на продукцию общепита в учебных заведениях. Постановление №66 утверждает инструкцию о порядке формирования этих цен. Ключевой момент - в школах устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки на питание. Такой же подход действует и в отношении столовых в ссузах и вузах.

При этом важно, что торговые надбавки устанавливаются именно к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки, ранее такая надбавка могла устанавливаться к цене поставщика. Как пояснила представитель МАРТ, новый механизм прежде всего нацелен на сокращение количества посредников в цепочке поставок продуктов и исключает возможность завышения торговой надбавки. Субъектам хозяйствования выгоднее покупать непосредственно у производителя, чтобы самим заработать больше, а не отдавать прибыль посредникам. "Ранее были случаи, когда предельная максимальная торговая надбавка могла устанавливаться к цене поставщиков, при этом мог быть не один, а несколько поставщиков-посредников. Это приводило к завышению стоимости питания в учреждениях образования", - пояснила Елена Синельникова.

Предельные максимальные торговые надбавки в школах составят 20%. Для остальных учреждений образования предусмотрена градация в зависимости от того, используют они бюджетные средства при организации питания. Если используют - у них надбавки также 20%, если не используют - 30%. Предельные максимальные наценки в школах составят 40%, в других учреждениях образования - 40% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 50% (без привлечения бюджета). При этом Елена Синельникова обратила внимание, что установлены размеры предельных максимальных торговых надбавок и наценок, но по факту они могут быть и ниже, это зависит от решения самих субъектов хозяйствования, которые организуют школьное питание.

МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов Инструкция принята, чтобы обеспечить единые подходы в области ценообразования: для всех учреждений образования, в том числе общего среднего, по всей республике устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки.

Кроме того, обед в школе теперь будет стоить одинаково как для тех, кто питается за счет бюджетных средств, так и для учеников, которые питаются за счет средств родителей. "Это будет одинаковый комплекс по одной цене", - отметила представитель МАРТ.

Новые правила начинают действовать с 27 августа.-0-