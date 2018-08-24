МАРТ: новый механизм позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 августа 2018, Пт
+25°C
Ясно EUR 2.3753
USD 2.056
RUB 3.0327
Главное
Фото из архива Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе
Президент
ИНФОГРАФИКА: Распределены обязанности между премьер-министром и вице-премьерами
Политика
Путин новому послу Бабичу: с Беларусью нас связывают особые отношения, это главный партнер России
Политика
"Жена каждые пять минут падала в обморок!". Квартиру в столице от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска
Общество
Минобразования: в новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хозяин сбежавшего в Минске питона оштрафован на Br490
16:42 Происшествия
В Оршанском районе нашли обгоревшие останки мужчины, который грозился покончить с собой
16:38 Происшествия
В Дятлово спасатели достали упавшего в колодец мужчину
16:38 Происшествия
Норвежской телеведущей стало плохо в прямом эфире
16:34 Калейдоскоп
Школы и гимназии Могилева в новом учебном году перейдут на облачные технологии
16:32 Регионы
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 августа
16:28 Экономика
В Финляндии автобус упал на железнодорожные пути, 4 человека погибли
16:23 В мире
Реализация древесины вне биржи в 2019 году вырастет на 8%
16:19 Экономика
Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в освобождении
16:19 Калейдоскоп
На "Беларуськалии" дан старт строительству завода по производству нитрата калия
16:06 Экономика
Chevrolet столкнулся с товарным поездом в Минске
16:02 Происшествия
Доступ к базе данных не занятых в экономике местные власти получат с 1 декабря
16:00 Общество
IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам
15:59 Технологии
4 000 человек отдохнули в гамаках МТС в рамках акции #БезлимитищеКачает
15:50 Общество
Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 сентября
15:34 Экономика
Ежегодно в систему образования Минска приходят 600 молодых специалистов
15:33 Общество
Более 10 подворий остаются подтопленными после дождя в Еремино Гомельского района
15:20 Регионы
Младенца весом 640 г спасли в РНПЦ "Мать и дитя"
15:16 Общество
Единый контакт-центр ЖКХ в Бресте начнет принимать звонки в сентябре
15:07 Регионы
Прокуратура выявила нарушения во время уборочной в Витебской области
15:06 Происшествия
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
Уборочная кампания Уборочная кампания
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

МАРТ: новый механизм позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание

Общество 24.08.2018 | 14:46
Фото из архива
Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установление единых предельных максимальных торговых надбавок и наценок позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела методологии ценообразования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Елена Синельникова, комментируя постановление МАРТ от 13 августа №66, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Синельникова напомнила, что указом главы государства Министерству антимонопольного регулирования и торговли переданы полномочия по регулированию цен на продукцию общепита в учебных заведениях. Постановление №66 утверждает инструкцию о порядке формирования этих цен. Ключевой момент - в школах устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки на питание. Такой же подход действует и в отношении столовых в ссузах и вузах.

При этом важно, что торговые надбавки устанавливаются именно к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки, ранее такая надбавка могла устанавливаться к цене поставщика. Как пояснила представитель МАРТ, новый механизм прежде всего нацелен на сокращение количества посредников в цепочке поставок продуктов и исключает возможность завышения торговой надбавки. Субъектам хозяйствования выгоднее покупать непосредственно у производителя, чтобы самим заработать больше, а не отдавать прибыль посредникам. "Ранее были случаи, когда предельная максимальная торговая надбавка могла устанавливаться к цене поставщиков, при этом мог быть не один, а несколько поставщиков-посредников. Это приводило к завышению стоимости питания в учреждениях образования", - пояснила Елена Синельникова.

Предельные максимальные торговые надбавки в школах составят 20%. Для остальных учреждений образования предусмотрена градация в зависимости от того, используют они бюджетные средства при организации питания. Если используют - у них надбавки также 20%, если не используют - 30%. Предельные максимальные наценки в школах составят 40%, в других учреждениях образования - 40% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 50% (без привлечения бюджета). При этом Елена Синельникова обратила внимание, что установлены размеры предельных максимальных торговых надбавок и наценок, но по факту они могут быть и ниже, это зависит от решения самих субъектов хозяйствования, которые организуют школьное питание.

МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедовМАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов
Инструкция принята, чтобы обеспечить единые подходы в области ценообразования: для всех учреждений образования, в том числе общего среднего, по всей республике устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки.

Кроме того, обед в школе теперь будет стоить одинаково как для тех, кто питается за счет бюджетных средств, так и для учеников, которые питаются за счет средств родителей. "Это будет одинаковый комплекс по одной цене", - отметила представитель МАРТ.

Новые правила начинают действовать с 27 августа.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли, питание, цены, школы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3753 BYN 2.374 BYN 2.38 BYN
USD
2.056 BYN 2.054 BYN 2.058 BYN
RUB
3.0327 BYN 3.025 BYN 3.04 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как студенту снять квартиру в Минске
Все видео

Фотоновости

В Минске открыли мемориальную доску бывшему мэру города Василию Шарапову
Все фото

Инфографика

Перепись-2019. Какие вопросы зададут белорусам? Вопросы, оставшиеся без изменений, касаются даты и места рождения респондента, пола, состояния в браке, места проживания, образования, количества детей, источников средств к существованию, работы, типа и площади занимаемого помещения и других основных социально-экономических характеристик.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Екатерину Фадееву с днем рождения
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ
Путин новому послу Бабичу: с Беларусью нас связывают особые отношения, это главный партнер России
Взаимодействие Беларуси и НАТО в программе "Наука ради мира и безопасности" обсуждалось в Брюсселе
Экономика
Точное земледелие будет способствовать экономии ресурсов - Леонид Заяц
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 августа
Реализация древесины вне биржи в 2019 году вырастет на 8%
Происшествия
Фото УСК по Брестской области Стрелявшему в милиционеров жителю Ивацевичского района предъявлено обвинение
Хозяин сбежавшего в Минске питона оштрафован на Br490
В Оршанском районе нашли обгоревшие останки мужчины, который грозился покончить с собой
Регионы
ЦУМ в Минске. Фото из архива Единый день скидок пройдет в магазинах Минска 25-26 августа
Афиша выходного дня: "Первоклассный праздник", День армянской культуры, юбилеи Островца и Солигорска
Школы и гимназии Могилева в новом учебном году перейдут на облачные технологии
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене
Лучших бойцов из 30 стран ждут на чемпионате по панкратиону в Бобруйске
Умер известный советский футболист Алексей Парамонов
Технологии
Снимок России со спутника. Фото УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Российско-белорусский космический спутник запустят не ранее 2021 года
IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам
NASA запустило приложения для селфи и виртуальных экскурсий в космосе
Культура
Фото из архива Дипломаты из семи стран приедут на празднование Дня белорусской письменности в Иваново
Французскую комедийную мелодраму покажут в Верхнем городе 25 августа
Участники конкурса юных чтецов чаще всего выбирали стихи Коласа, Купалы и Короткевича
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА Землетрясение в Индонезии: 555 погибших и сотни тысяч лишились домов
В Финляндии автобус упал на железнодорожные пути, 4 человека погибли
Заблокированные в итальянском порту мигранты начали голодовку
Калейдоскоп
Фото AP Создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала
Норвежской телеведущей стало плохо в прямом эфире
Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в освобождении
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия