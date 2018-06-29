МАРТ проведет анкетирование потребителей услуг стационарной и сотовой связи

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проведет анкетирование потребителей услуг стационарной и сотовой связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Заполненные анкеты ведомство просит направлять на электронную почту ivantey@mart.gov.by до 1 сентября 2018 года.

"В настоящее время МАРТ ведется работа над законопроектом, предусматривающим внесение изменений в закон "О естественных монополиях". Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на совершенствование и повышение прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Одним из планируемых изменений является уточнение естественной монополии в сфере услуг электросвязи общего пользования (стационарный телефон)", - пояснили в министерстве.

В МАРТ отметили, что развитие смежных товарных рынков (сотовой связи, социальных сетей, месенджеров) способствует возникновению так называемой межвидовой конкуренции. "И сфера электросвязи общего пользования теряет признаки естественной монополии, например такие, как отсутствие взаимозаменяемости услуг для потребителя, техническая невозможность оказать такие услуги иным образом или иными хозяйствующими субъектами. При этом исключение услуг электросвязи общего пользования из сферы естественной монополии может повлечь отмену ценового регулирования на эти услуги. Для оценки и нивелирования негативных последствий от принятия такого рода решений МАРТ и предлагает потребителям услуг стационарной и сотовой связи принять участие в анкетировании", - подчеркнули в пресс-службе.

Вопросы предлагаемой к заполнению анкеты направлены на определение возможности взаимозаменяемости услуг стационарной и сотовой связи между собой.-0-