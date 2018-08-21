Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 августа 2018, Вт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3513
USD 2.0417
RUB 3.038
Главное
Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас
Президент
Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Политика
Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов
Политика
Сегодня Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от "Евроопт", также обладателей найдут 5 автомобилей! Начало в 18.20!
Общество
Готовность оставшихся 6 пусковых комплексов для выдачи мощности с БелАЭС составляет более 70%
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Водитель погрузчика в Ошмянском районе сел за руль с восьмикратным превышением алкоголя
14:36 Происшествия
Бывший замглавврача Минской областной детской больницы приговорен к 6 годам лишения свободы
14:25 Происшествия
Житель Осиповичей незаконно скупал металлолом
14:23 Происшествия
Более 1 млн человек покинули дома из-за наводнений в индийском штате Керала
14:22 В мире
МНС не прогнозирует бурного роста онлайн-казино в Беларуси в ближайшее время
14:08 Экономика
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 77,4% потребителей Могилева
14:04 Регионы
МАРТ: участились случаи недобросовестной конкуренции среди компаний по обслуживанию домофонов
13:59 Общество
Прокуратура выявила нарушения при предоставлении земельных участков в Гомельской области
13:37 Регионы
В Малайзии из-за подготовки к параду изменится расписание 500 авиарейсов
13:37 В мире
Евро на торгах 21 августа подорожал, доллар и российский рубль подешевели
13:34 Экономика
Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать игроков
13:30 Общество
Виновники ракетного обстрела в Кабуле ликвидированы
13:29 В мире
Разработка белорусских ученых позволит снизить содержание соли в колбасе без потери вкуса
13:26 Общество
В Республике Корея при пожаре на фабрике погибли 9 работников
13:15 В мире
Тематические субботники проведут в Могилеве во время месячника по наведению порядка
13:07 Регионы
Модные показы для школьников пройдут в Минске
13:02 Регионы
В Азербайджане отмечается праздник Курбан-байрам
13:00 Азербайджан
На восстановление индонезийского острова Ломбок выделят $274 млн
12:40 В мире
Могилевские таможенники предотвратили незаконную реализацию кожаных курток на Br50 тыс.
12:35 Происшествия
Факты нарушения антимонопольного законодательства устанавливаются в 25% расследованных случаев - МАРТ
12:35 Экономика
Все новости
Темы
Отопительный сезон Отопительный сезон
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

МАРТ: участились случаи недобросовестной конкуренции среди компаний по обслуживанию домофонов

Общество 21.08.2018 | 13:59
Иван Вежновец
Иван Вежновец

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси участились случаи недобросовестной конкуренции среди компаний по обслуживанию домофонов. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Замминистра рассказал о наиболее распространенных формах недобросовестной конкуренции в 2018 году. В их числе - распространение хозяйствующими субъектами ложных, недостоверных сведений друг о друге, в том числе информации, порочащей деловую репутацию конкурента. "В 2018 году стали очень часто поступать обращения от компаний, которые занимаются обслуживанием домофонных систем. Представители фирм ходят по квартирам жильцов и рассказывают о конкурентах, с которыми у людей заключены договоры, что те перестали работать. Мол, их фирма является правопреемником. Могут говорить также, что конкуренты скоро обанкротятся. И на этом фоне призывают перезаключать договоры. Мы такие факты пресекаем, выдаем соответствующие предписания, налагаем штрафы", - отметил Иван Вежновец.

В этом году в числе наиболее распространенных форм недобросовестной конкуренции также призывы компаний к своим контрагентам не работать с конкурентами. Например, в Гомельской области одна из торговых сетей обратилась к своим поставщикам с довольно ультимативным требованием - прекратить поставки продукции конкуренту. Представители сети грозили тем, что перестанут брать у этих поставщиков товар на реализацию. Они воспользовались своим доминирующим положением на рынке - у поставщиков существенные объемы продукции шли через эту торговую сеть. Таким образом она могла повлиять на поставки своему конкуренту. Решение МАРТ о том, что это нарушение, не оспаривалось. Компания выплатила соответствующий штраф и заверила, что больше таким образом действовать не будет.

Смешение товарных знаков - еще один вид недобросовестной конкуренции. Иван Вежновец привел пример из практики МАРТ. Учредители одной компании из сферы общественного питания в какой-то момент решили разойтись по различным направлениям. Товарный знак перешел одному, а помещение - другому. Когда проводилась его реконструкция под объект общественного питания, менялось все - дизайн, товарный знак. Но осталась стеклянная дверь с логотипом предыдущей компании. Вывести его технически было невозможно. Он попал на рекламные фотографии. Конкуренты посчитали это недобросовестным поведением. Случай послужил предметом разбирательства антимонопольного органа. Выяснилось, что такие действия не были преднамеренными. В то же время замминистра обратил внимание, что этот случай для субъектов хозяйствования показательный в том плане, что каждый из них должен следить за своими товарными знаками.

Если оценивать 2018 год, то по структуре принимаемых решений около 40% от всех видов выявленных нарушений составляет недобросовестная конкуренция. Еще 40% - ограничивающие конкуренцию акты и действия государственных органов. Около 11% - злоупотребление доминирующим положением.

На сайте МАРТ создан отдельный раздел, в котором размещаются результаты рассмотрения обращений. Там есть все принятые комиссией решения. "Причем не выдержки, а целиком. Чтобы была видна вся доказательная база, все признаки нарушения. Любой субъект хозяйствования может ознакомиться с делами, которые мы рассматривали, увидеть нарушения, допускавшиеся другими компаниями, всю процедуру и все доказательства. Рассчитываем, что это поможет компаниям учиться на чужих ошибках и не допускать своих", - сказал Иван Вежновец.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3513 BYN 2.35 BYN 2.354 BYN
USD
2.0417 BYN 2.041 BYN 2.045 BYN
RUB
3.038 BYN 3.025 BYN 3.045 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МЧС провело учения в "Президент-Отеле"
Все видео

Фотоновости

Шкловский район первым в области преодолел стотысячный рубеж по намолоту зерна
Все фото

Инфографика

Сев озимых зерновых-2018 В сентябре в хозяйствах республики начинается сев озимых культур. Всего под засев озимыми зерновыми отведено 1 309,3 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения
Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии с Украиной
Политика
Наталья Кочанова Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Посольство Беларуси организует в Сирии концерты и кинопоказы в честь 25-летия дипотношений
Экономика
Дмитрий Крутой Дмитрий Крутой: надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам
МНС не прогнозирует бурного роста онлайн-казино в Беларуси в ближайшее время
Евро на торгах 21 августа подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Происшествия
Фото Pixabay Бывший замглавврача Минской областной детской больницы приговорен к 6 годам лишения свободы
Водитель погрузчика в Ошмянском районе сел за руль с восьмикратным превышением алкоголя
Житель Осиповичей незаконно скупал металлолом
Регионы
Шкловский район первым в области преодолел стотысячный рубеж по намолоту зерна
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 77,4% потребителей Могилева
Прокуратура выявила нарушения при предоставлении земельных участков в Гомельской области
Спорт
Борисовские футболисты во время предыгровой тренировки. Фото ФК БАТЭ Футболисты БАТЭ проведут сегодня домашний матч с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов
Белорусские теннисисты стартуют в квалификации US Open в Нью-Йорке
Модрич, Роналду и Салах претендуют на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА
Технологии
Фото Pixabay В Японии будут использовать роботов с искусственным интеллектом для обучения школьников
"Калашников" создал первый в мире спортивный карабин со сбалансированной автоматикой
В мире вырос спрос на кнопочные телефоны
Культура
Скриншот из видео Белорусская премьера фильма "Хрусталь" состоится 29 августа
Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры в Минске
В мире
Фото ЕРА Более 1 млн человек покинули дома из-за наводнений в индийском штате Керала
В Малайзии из-за подготовки к параду изменится расписание 500 авиарейсов
Виновники ракетного обстрела в Кабуле ликвидированы
Калейдоскоп
Фото The New York Times В Нью-Йорке две козы парализовали работу участка метро
Свадебное платье Меган Маркл станет участником выставки
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич родила дочь и показала ее в Instagram
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия