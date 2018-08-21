МАРТ: участились случаи недобросовестной конкуренции среди компаний по обслуживанию домофонов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси участились случаи недобросовестной конкуренции среди компаний по обслуживанию домофонов. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Замминистра рассказал о наиболее распространенных формах недобросовестной конкуренции в 2018 году. В их числе - распространение хозяйствующими субъектами ложных, недостоверных сведений друг о друге, в том числе информации, порочащей деловую репутацию конкурента. "В 2018 году стали очень часто поступать обращения от компаний, которые занимаются обслуживанием домофонных систем. Представители фирм ходят по квартирам жильцов и рассказывают о конкурентах, с которыми у людей заключены договоры, что те перестали работать. Мол, их фирма является правопреемником. Могут говорить также, что конкуренты скоро обанкротятся. И на этом фоне призывают перезаключать договоры. Мы такие факты пресекаем, выдаем соответствующие предписания, налагаем штрафы", - отметил Иван Вежновец.

В этом году в числе наиболее распространенных форм недобросовестной конкуренции также призывы компаний к своим контрагентам не работать с конкурентами. Например, в Гомельской области одна из торговых сетей обратилась к своим поставщикам с довольно ультимативным требованием - прекратить поставки продукции конкуренту. Представители сети грозили тем, что перестанут брать у этих поставщиков товар на реализацию. Они воспользовались своим доминирующим положением на рынке - у поставщиков существенные объемы продукции шли через эту торговую сеть. Таким образом она могла повлиять на поставки своему конкуренту. Решение МАРТ о том, что это нарушение, не оспаривалось. Компания выплатила соответствующий штраф и заверила, что больше таким образом действовать не будет.

Смешение товарных знаков - еще один вид недобросовестной конкуренции. Иван Вежновец привел пример из практики МАРТ. Учредители одной компании из сферы общественного питания в какой-то момент решили разойтись по различным направлениям. Товарный знак перешел одному, а помещение - другому. Когда проводилась его реконструкция под объект общественного питания, менялось все - дизайн, товарный знак. Но осталась стеклянная дверь с логотипом предыдущей компании. Вывести его технически было невозможно. Он попал на рекламные фотографии. Конкуренты посчитали это недобросовестным поведением. Случай послужил предметом разбирательства антимонопольного органа. Выяснилось, что такие действия не были преднамеренными. В то же время замминистра обратил внимание, что этот случай для субъектов хозяйствования показательный в том плане, что каждый из них должен следить за своими товарными знаками.

Если оценивать 2018 год, то по структуре принимаемых решений около 40% от всех видов выявленных нарушений составляет недобросовестная конкуренция. Еще 40% - ограничивающие конкуренцию акты и действия государственных органов. Около 11% - злоупотребление доминирующим положением.

На сайте МАРТ создан отдельный раздел, в котором размещаются результаты рассмотрения обращений. Там есть все принятые комиссией решения. "Причем не выдержки, а целиком. Чтобы была видна вся доказательная база, все признаки нарушения. Любой субъект хозяйствования может ознакомиться с делами, которые мы рассматривали, увидеть нарушения, допускавшиеся другими компаниями, всю процедуру и все доказательства. Рассчитываем, что это поможет компаниям учиться на чужих ошибках и не допускать своих", - сказал Иван Вежновец.-0-

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