МАРТ уличил торговлю в завышении надбавок на молочную продукцию

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли констатирует, что отдельные торговые предприятия завышают надбавки на молочную продукцию. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году рост закупочных цен на молоко у производителей составил 19,6%. Отпускные цены переработчиков увеличились на 9,6%, торговые надбавки составляли от 8 до 12%", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, учитывая общеэкономическую ситуацию, а также оборачиваемость молочной продукции, именно такой процент надбавок должен являться ориентиром для торговли. "Тем не менее, есть отдельные факты, что торговля устанавливает более высокие надбавки. Последний срез: в "Март Инн Фуд" торговые надбавки на творог 5%-ной жирности составили от 15 до 22%, в "Белинтерпродукте" - от 17 до 20%; на молоко в "Март Инн Фуд" - 15-22%, в "Белмаркете" - 14-18%", - сказал министр.

По его словам, МАРТ планирует отработать с торговыми организациями порядок предоставления в добровольном порядке информации, касающейся цен производителей и средних торговых надбавок по определенным наименованиям товаров.-0-