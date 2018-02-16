Масленица с "Евроопт": рекордный блин, веселые забавы и концерт со звездами!

Всем известно: чтобы весна поскорее вступила в свои права, надо достойно проводить зиму. А сделать это можно только как следует отметив Масленицу - с танцами, песнями, забавами. И, конечно же, блинами – золотистыми символами солнца! "Вот это блин!", "Интересно, как его пекли?!", "А попробовать можно будет?". Такие возгласы то и дело раздавались сегодня в минском гипермаркете по адресу ул. Монтажников, 2, куда "Евроопт" пригласил всех желающих весело и вкусно отпраздновать Масленицу. А с площадки в торговом зале, где проходил сам праздник, доносились задорные народные песни, шутки и смех!

Сегодня в "Евроопт Сухарево" собралось немало желающих весело и вкусно проводить зиму!

Масленичная неделя от крупнейшей белорусской сети получилась очень насыщенной! Магазины "Евроопт" и онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" подготовили для покупателей специальные предложения на все необходимое для масленичного стола. Каждый день в главных областных гипермаркетах проходит дегустация блинчиков с разными начинками. А на саму Масленицу для посетителей крупных торговых объектов "Евроопт" сегодня была организована развлекательная программа - с песнями, танцами и фотозоной!

Посетителей столичного гипердискаунтера ждало множество развлечений!

Фишкой праздника в гипермаркете "Евроопт Сухарево" на Монтажников стал мастер-класс по приготовлению блина. Одного. Но зато какого! Только представьте, длина этого кулинарного шедевра составила целых 50 метров! Конечно, посмотреть на такой необычный экземпляр собралось немало желающих!

Ключевым событием праздника стало приготовление огромного блина – символа Масленицы!

Тем более что справиться с рекордным масленичным блином сотрудникам гипермаркета помогали звезды! Гостями праздника стали талантливый артист, ведущий мастер сцены национального драматического театра Александр Вергунов, популярный ведущий Артемис Ахпаш, известный певец и киноактер Тариел Майсурадзе, а также руководитель концертного агентства и светская львица Надежда Дамковская.

Сладить с кулинарным шедевром помогали звезды!

Руководил всем процессом приготовления блина известный шоумен, лидер группы "Дрозды" Виталий Карпанов. А образцовый ансамбль народной песни "Валошкі" так зажигательно пел и танцевал, что ноги сами просились в пляс!

Праздничную атмосферу создавал ансамбль народной песни "Валошкі"!

Одним словом, Масленица с "Евроопт" удалась на славу! А кульминацией праздника стала, конечно же, дегустация рекордного масленичного блина, приготовленного совместными усилиями. Ароматный и вкусный, он не оставил равнодушным никого! Посетители гипермаркета с удовольствием поделились своими эмоциями от праздника.

"Масленицу мы, конечно, отмечаем, мы же белорусы! Верим, что если будем в это время есть блины, – все у нас будет хорошо! – улыбается минчанка Марина. – Я постоянно в этот гипермаркет хожу за покупками. И, конечно, праздник не могла пропустить. Признаюсь, шла сюда, и настроение было не очень. А теперь душа летает, и давление даже меньше стало. Праздник великолепный! И блины тоже! Даже не думала, что такие вкусные. Надо узнать рецепт!"

Минчанка Марина: "Признаюсь, шла сюда, и настроение было не очень. А теперь душа летает, и давление даже меньше стало. Праздник великолепный! И блины тоже!"

Заглянули на праздник в "Евроопт" и многодетные супруги Галина и Виктор. "Конечно, Масленицу мы празднуем! Всей семьей, а она у нас большая, пять человек! – поделились они. - Блины здесь уже попробовали - очень вкусные! Каждая начинка по-своему приятная. И программа замечательная. Все классно!"

Супруги Галина и Виктор: "Блины здесь уже попробовали - очень вкусные! Каждая начинка по-своему приятная. И программа замечательная!"

"Мы всегда отмечаем Масленицу, очень любим этот праздник и блины. Так что рады оказаться сегодня здесь! Музыка такая веселая, и блины вкусные, - рассказывают супруги Андрей и Елена, которые пришли на праздник вместе с дочкой Алиной. – Конечно, мы блины тоже готовим. Вот и сегодня заодно продуктов прикупили, будем дома кулинарить!"

Андрей и Елена с дочкой Алиной: "Мы всегда отмечаем Масленицу, очень любим этот праздник и блины. Так что рады оказаться сегодня здесь!"

Праздник завершен, но масленичная неделя с "Евроопт" продолжается! Все выходные в гипермаркетах "Евроопт" посетителей ждут вкуснейшие блинчики собственного производства. А также специальные цены на продукты для самостоятельного их приготовления - все подробности на evroopt.by!

Приходите за нужными покупками - и встречайте весну весело и вкусно вместе с "Евроопт"!