26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный научный опен-эйр пройдет в сентябре в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета молодых ученых НАН, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии Андрей Иванец на сессии Общего собрания НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале сентября запланировано проведение одного из самых крупных в стране молодежных мероприятий - Фестиваля науки. Это опен-эйр, на котором планируется собрать более 5 тыс. людей, которые смогут не только посмотреть на разработки ученых, в первую очередь молодых, но и попробовать выполнить какие-то опыты, прикоснуться к современным технологиям в робототехнике, аддитивным технологиям", - рассказал председатель Совета молодых ученых НАН.

Фестиваль науки пройдет в год 90-летия со дня создания НАН и рассчитан на широкую аудиторию, для детей будет организована отдельная игровая зона.

В текущем году в новом формате пройдет Школа молодого ученого "Ученый под ключ" . "Мы выходим на принципиально новый международный уровень. Если в 2017 году при проведении первой школы в основном затрагивались вопросы организации науки и подготовки молодых кадров в Беларуси, то в этом году мы привлекаем международных лекторов. Иностранные профессора, известные ученые будут делиться опытом, как устроены финансирование науки, научные кластеры, научно-технологические платформы в Европейском союзе и в России, а наши молодые ученые будут перенимать этот опыт", - пояснил Андрей Иванец.

В обновленном формате запланирована и юбилейная XV конференция молодых ученых в ноябре. Отдельный день будет посвящен панельным дискуссиям - зарубежные ученые расскажут о международном опыте работы по приоритетам, которые легли в основу белорусской стратегии "Наука и технологии: 2018-2040". Будет представлена выставка разработок молодых ученых, которые появились за 90 лет существования Академии наук.-0-