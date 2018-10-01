1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В этом сезоне планируется привить не менее 40% населения страны, в том числе до 75% из групп риска. Завершится кампания до 1 декабря.

Прививать на бесплатной основе будут с использованием вакцины "Гриппол Плюс" (Россия), для вакцинации на платной основе будут доступны вакцины других производителей. Все они зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Беларуси. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.

По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в сезон 2018/2019 ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. Прогнозируется, что в возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети в возрасте до 14 лет. Привиться в первую очередь также рекомендуется беременным женщинам, людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями.

В Беларуси в 2017 году против гриппа было вакцинировано 40,5% населения. С ноября 2017 года по март 2018 года благодаря проведенной вакцинации удалось предупредить более 135 тыс. случаев гриппа (в том числе более 16,2 тыс. случаев осложненных форм), более 182 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб оценивается в сумму, эквивалентную $76,8 млн, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $15,8.-0-