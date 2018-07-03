Массовое театрализованное представление "Мой родны кут" в честь Дня Независимости проходит в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое театрализованное представление "Мой родны кут" в честь Дня Независимости проходит в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Эпизод "Мой родны кут" символизирует единство всех регионов Беларуси от столицы до малых уголков страны. В нем задействовано около 2 тыс. участников из числа студентов, хореографических коллективов и вокальных исполнителей.

В финале представления площадь заполняется детьми в одежде с названиями всех городов и поселков городского типа Беларуси как олицетворение будущего малой родины. В небо будет выпущена тысяча воздушных шаров в форме сердца в цветах государственного флага, одновременно в воздух поднимется аэростат в форме сердца с надписью "Мая радзiма".

Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который стартует в 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой". Основной темой концерта станет единство всей страны и единение разных поколений белорусов. В основе программы шесть тематических блоков, посвященных областям Беларуси и столице. В каждом будут выступать популярные артисты - уроженцы того или иного региона, а также творческие коллективы. Кульминацией гала-концерта станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.-0-