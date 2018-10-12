Матери передают в поколениях духовный код целого народа - Ананич

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль женщины - не просто дарить жизнь, а передавать особый духовный код, традиции народа будущим поколениям. Такое мнение высказала сегодня заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Лилия Ананич во время круглого стола "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи как основы благополучия общества и государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Женщины в нашей стране играют значительную роль в самых разных сферах жизни. Но, конечно, главная миссия женщины - материнство, дарить жизнь, - отметила Лилия Ананич. - Очень важно, что мамы несут духовный код, воспитывая своих детей добрыми, послушными, инициативными, целеустремленными, трудолюбивыми. Чтобы они дальше несли в мир добро, передавая этот код новым поколениям белорусов".

Еще один заместитель председателя БСЖ Антонина Морозова отметила, что в последние годы организация стала больше внимания в программе Недели матери уделять небиологическим мамам, институту замещающей семьи в целом, его роли в воспитании детей в здоровых условиях заботы и тепла.

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