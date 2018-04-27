Матерям четверых детей декретный отпуск нужно включать в общий трудовой стаж в полном объеме - ФПБ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетным матерям, воспитывающим четверых детей, декретный отпуск нужно включать в общий трудовой стаж для начисления пенсии в полном объеме. Об этом заявил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Этот вопрос находится у нас на контроле и однозначно будет отрегулирован", - заверил он.

В соответствии с действующим законодательством матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме. Для тех, у кого пятеро и более, предусмотрены дополнительные льготы. А мама, воспитывающим четверых детей, в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска. "Это, конечно, неправильно. Семья должна получать и на четвертого ребенка общий стаж, - убежден председатель ФПБ. - Мы вносили предложения, они были поддержаны Министерством труда и социальной защиты".

Общий трудовой стаж - это совокупная продолжительность трудовой, предпринимательской, общественной и иной деятельности, установленной законодательством. Он включает в себя трудовую деятельность, военную службу, декретный отпуск (не более 9 лет за всю жизнь), период временной нетрудоспособности, период нахождения на инвалидности, а также отпуск по уходу за инвалидом и прочее.-0-

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