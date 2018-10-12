Матвиенко: Беларусь и Россия бережно и свято относятся к памяти погибших в борьбе с фашизмом

12 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь и Россия бережно и свято относятся к памяти погибших в борьбе с фашизмом. Об этом заявила сегодня журналистам во время брифинга на V Форуме регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия и Беларусь имеют одинаковые подходы в этом вопросе. Мы бережно и свято относимся к памяти погибших в борьбе с фашизмом, - отметила председатель Совета Федерации. - И я уверена, что наши белорусские партнеры поддержат инициативу, с которой выступил Совет Федерации о признании Победы над фашизмом всемирным наследием".

По словам Валентины Матвиенко, по этому вопросу необходимо обратиться в ООН, подготовить соответствующую резолюцию о признании Победы над фашизмом всемирным наследием, а памятники, посвященные воинам, павшим в борьбе с нацизмом во всех странах, объявить всемирным мемориалом памяти.

"Это очень актуально сегодня, когда в европейских странах неонацисты поднимают голову. Снова мы видим факельные шествия с нацистскими знаками, как героизируются пособники фашистов, когда идут попытки переписать историю Второй мировой войны, снивелировать подвиг многонационального советского народа. Мы, и русские, и белорусы, не можем с этим мириться, не можем этого допустить и понимаем, что нужны соответствующие меры на международном уровне по недопущению распространения подобных явлений", - сказала Валентина Матвиенко.-0-