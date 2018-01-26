МЧС Беларуси принимает участие в переаттестации финского спасательного отряда

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси принимает участие в переаттестации финского поисково-спасательного отряда, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Переаттестация отряда тяжелого класса FinnRescue по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (INSARAG) проводится с 26 по 29 января на полигоне датской пожарно-спасательной службы в городе Тинглев. Проходит она в рамках учений механизма гражданской защиты Европейского союза. "Представитель Республиканского отряда специального назначения МЧС Дмитрий Ткачук принимает участие в переаттестации в качестве заместителя руководителя аттестационной комиссии, - проинформировал Виталий Новицкий. - В комиссию входят девять экспертов, среди них специалисты из Японии, Великобритании, Литвы, Румынии, Франции, Чехии, а также представитель секретариата INSARAG".

"По сценарию аттестационных учений проходит тренировка по полному циклу реагирования поисково-спасательного отряда. Проводятся оповещение и сбор, погрузка, выдвижение в зону чрезвычайной ситуации, развертывание лагеря. Также отрабатываются международные компоненты координации с круглосуточным проведением поисково-спасательных работ", - рассказал Виталий Новицкий.

Организаторы учений подготовили рабочие площадки, имитирующие реальную обстановку после землетрясения. В завалах, пустотах, колодцах разрушенных зданий находятся условные пострадавшие. В ходе 36-часовых учений аттестационная комиссия проведет оценку финского отряда на соответствие требованиям INSARAG.

В августе 2018 года состоится переаттестация белорусского поисково-спасательного отряда, созданного на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС. Всего в мире 51 аттестованный спасательный отряд, среди них - 34 тяжелого класса и 17 среднего.-0-