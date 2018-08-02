МЧС: большинство пожаров во время уборочной происходит из-за нарушения дисциплины

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство пожаров на сельхозпредприятиях во время уборочной происходит из-за нарушения дисциплины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году отмечается увеличение количества пожаров на объектах АПК. По итогам 7 месяцев зарегистрировано 67 таких пожаров. "Необходимо отметить, что за истекший период не допущено гибели людей (в прошлом году был один погибший). В 5 раз уменьшилось число уничтоженных строений, а количество уничтоженных грубых кормов сократилось на 18%. Львиная доля пожаров на сельхозпредприятиях - более 74% - это нарушение производственной дисциплины", - отметил представитель МЧС.

Силами инженерно-инспекторского состава министерства профилактические мероприятия осуществлены на 7,5 тыс. объектах, задействованных в уборке урожая. Основное внимание сконцентрировано на знании персоналом своих обязанностей, умении пользоваться средствами пожаротушения, знании технологического процесса. "Проводятся совместные рейды с заинтересованными органами, уже проведено более 700, с коллегами из МВД - более 220. Также проводятся рейды со СМИ", - рассказал Дмитрий Турчин.

Для обеспечения безопасности в полях дежурит приспособленная техника как органов и подразделений МЧС, так и сельхозпредприятий. "Об имеющихся проблемах мы информируем органы власти и субъекты хозяйствования. Максимально нацелены на упредительный характер и устранение выявленных нарушений. Они могут устраняться в течение 50 минут, так как большая часть из них - это неочищенная уборочная техника, агрегаты, - сказал Дмитрий Турчин. - Обеспечение пожарной безопасности в местах уборки урожая, местах пребывания техники, хранения кормов возможно только при исполнении всех требований пожарной безопасности и железной дисциплины со стороны руководителей сельхозпредприятий, а также личной дисциплинированности каждого работника".

Представитель МЧС также сообщил, что в регионах 17 спасателей в отпусках работают комбайнерами, 18 - помощниками, а трое задействованы при перевозке урожая.-0-