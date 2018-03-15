МЧС дало рекомендации жителям частных домов о мерах в паводок

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС рекомендует жителям частных жилых домов заранее позаботиться о том, чтобы справиться с талыми водами. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Спасатели советуют определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Территорию нужно очистить от снега и льда. Лед, который мешает проходить воде, необходимо разбить. Дренажные и сточные канавки очистить от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости, наоборот, соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды и убрать с подворья вещи, которые могут пострадать.

Оперативную обстановку с подтоплениями речными водами в весеннее половодье можно посмотреть на интерактивной карте неблагоприятных явлений на сайтах МЧС, БЕЛТА, Белорусского общества Красного Креста и в мобильном приложении "МЧС Беларуси: помощь рядом".

По оперативным данным, 14 марта в результате обильного таяния снега талыми водами подтоплены 47 частных подворий и 14 подвалов домов, 5 хозяйственных построек, 3 участка дорог, территория средней школы и 10 га сельхозугодий в 11 районах Минской области. Подтопления зарегистрированы в том числе в двух районах Брестской области, пяти районах Гродненской области. Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке талых вод. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.-0-