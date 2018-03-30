МЧС и МВД проверяют места массового пребывания людей и жилье на безопасность

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел проверяют места массового пребывания людей и жилье на безопасность. Это предусмотрено совместным планом двух ведомств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МВД.

Спасательное и милицейское ведомства вместе занимаются выявлением пустующих домов, ветхих зданий и сооружений, недостроенных объектов, не защищенных от несанкционированного доступа. "При выявлении таких зданий мы информируем местные органы власти, чтобы они приняли меры реагирования в соответствии с законодательством", - отметили в МВД. Обследуются чердаки, подвалы, лестничные клетки, тамбуры и другие места общего пользования в многоквартирных домах. Местным властям направляются предложения об оборудовании подъездов системами видеонаблюдения, в том числе с привлечением в порядке долевого участия жильцов, собственников зданий и сооружений, отметили в министерстве.

МЧС и МВД проводят мониторинг возле торгово-развлекательных центров и в других местах массового пребывания людей. В центре внимания в том числе парковки с точки зрения проезда специальной техники. При выявлении нарушений будут вноситься представления об их устранении. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности по ст. 24.3 КоАП.

Кроме того, МЧС и правоохранители совместно с другими заинтересованными посещают семьи, в которых дети признаны нуждающимися в государственной защите или находящимися в социально опасном положении. "При выявлении фактов оставления детей в опасности их будут немедленно забирать, а виновных - привлекать к установленной законом ответственности", - подчеркнули в МВД. Посещают специалисты также дома, где собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни, пьяные компании. Не остаются без внимания одинокие и одиноко проживающие старики. Специалисты оценивают условия проживания, проводят разъяснительную работу.

Запланирована также серия совместных профилактических мероприятий в трудовых коллективах. Специалисты напомнят о недопустимости оставления детей без присмотра, о правилах пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных участках.-0-

Спасатели провели учебную эвакуацию в торговом центре "Столица" "Особенность объекта в том, что он находится под землей, но также можно отметить, что здесь достаточно часто отрабатывают эвакуацию. Администрация постоянно поддерживает уровень знаний у персонала", - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.