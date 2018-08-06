МЧС, Красный Крест и волонтеры Coca-Cola спасали от жары минчан на площади Якуба Коласа

Не словом, а делом и водой боролись с жарой на площади Якуба Коласа сотрудники Минского городского управления МЧС, Белорусского общества Красного Креста и волонтеры: раздавали питьевую воду "BONAQUA", создавали завесу из охлаждающей водяной пыли, рассказывали о правилах безопасного поведения при высоких температурах, дарили прохожим информационные памятки. Такие акции проводятся каждый год и нацелены на повышение знаний граждан, как без последствий для здоровья пережить экстремальные погодные условия.

Сотрудничество Белорусского общества Красного Креста и унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" активно развивается с 2012 года, когда стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы направлены на решение социальных проблем, оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, наводнений, ураганов. В 2018 году предприятие передало общественной организации более 17 000 литров негазированной воды для оказания помощи населению в условиях экстремально высокой температуры.