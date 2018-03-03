МЧС, медики и центр "МамСтарт" реализуют проект "Дети в безопасности"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный проект "Дети в безопасности" будет реализован в Беларуси усилиями МЧС, здравоохранения и Центра поддержки материнства и детства "МамСтарт", сообщила корреспонденту БЕЛТА учредитель центра Наталья Навроцкая.

"Проект зрел давно, поскольку статистика несчастных случаев с детьми остается тревожной, - пояснила Наталья Навроцкая. - Чаще всего дети до 4 лет получают травмы конечностей и головы, на втором месте среди всех травм - химические и термические ожоги, на третьем - попадания инородных предметов через рот или нос. Примерно 60% бытовых травм детей можно предотвратить, если создать безопасную среду. Наш проект как раз направлен на формирование осознанного поведения родителей в этой части".

Партнеры - центр "МамСтарт", Центр исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью МЧС, представители здравоохранения - разработали совместный план мероприятий. Проект рассчитан на 12 месяцев, примерное начало реализации - апрель этого года. Кроме того, подана заявка на конкурс ПРООН для получения дополнительного финансирования, в течение марта станут известны результаты.

"Но в любом случае мы намерены реализовать весь комплекс мероприятий. Речь идет о семинарах для мам по обучению навыкам создания безопасной среды для детей и профилактике травматизма. Также будут организованы онлайн-курсы, для этого разрабатывается веб-ресурс, будут записаны 10 видеоуроков: часть - по предотвращению травматизма, часть - по оказанию первой помощи. Вы удивитесь, но некоторые до сих пор мажут место ожога маслом", - добавила Наталья Навроцкая.

В мобильном приложении МЧС "Помощь рядом" появится раздел для молодых родителей. Они нажатием одной кнопки смогут оперативно узнать, что делать в той или иной ситуации, как помочь ребенку.

Предполагается оснастить родовспомогательные учреждения столицы и Минской области уголками безопасности, где мамы смогут узнать много полезной информации: как себя правильно вести ради безопасности и сохранения здоровья ребенка в данный период и по приезде домой. В последующем этот опыт распространится и на другие города. "Есть много нюансов, зная которые, можно избежать несчастных случаев, получения инвалидности малышом. Как держать, как укладывать спать, как одевать и так далее. На молодых мам обычно сваливается огромный объем информации. Мы же хотим помочь вычленить самое важное и нужное", - заключила собеседница.

Центр поддержки материнства и детства "МамСтарт" - это информационно-практическое учреждение, которое занимается обучением и консультированием молодых и будущих мам.-0-