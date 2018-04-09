9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС начнет космический мониторинг пожаров в экосистемах с 15 апреля, сообщил сегодня журналистам начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Авиационные подразделения МЧС ежегодно проводят мониторинг, в том числе космический, пожаров в экосистемах. "В 2018 году он начнется с 15 апреля", - уточнил Дмитрий Турчин. По его данным, в 2017 году с помощью авиационного мониторинга было выявлено 49 пожаров. Специалисты проанализировали более 1,8 тыс. снимков космического мониторинга, по результатам которого было выявлено 53 пожара.

Представитель МЧС отметил, что по сравнению с 2017 годом в Беларуси наблюдается колоссальное снижение по пожарам в природных экосистемах - около 62%. В 2018 году их зарегистрировано 285, огнем при выжигании сухой травы было уничтожено 14 строений, в том числе два дома. Последний случай гибели людей на таких пожарах был зафиксирован 7 апреля.

Дмитрий Турчин рассказал, что в Беларуси регулярно проводятся профилактические рейды. В этом году их было уже более 800. Около 78 человек привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о пожарной безопасности, выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах. Территории населенных пунктов, которые находятся у лесов и торфяников, опахиваются. Эта работа будет проводиться в течение всего пожароопасного периода.-0-