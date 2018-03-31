МЧС опубликовало карту результатов проверок мест с массовым пребыванием людей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси на своем сайте опубликовало карту проверок мест с массовым пребыванием людей, сообщает БЕЛТА.
На специальной
"Большинство выявленных нарушений носят режимный характер. На их устранение не требуется затрачивать финансовые средства, именно потому руководители центров, магазинов приводили свои помещения в безопасное состояние сразу, в присутствии инспектора. По выявленным нарушениям начат административный процесс: более 100 руководителей уже привлечены к ответственности", - проинформировали в МЧС.
Ситуаций, требующих немедленного закрытия объектов, не выявлено, однако ряд грубых нарушений (изменение проектных решений, закрытие путей эвакуации и т.д.) неизбежно приведут к привлечению виновных к ответственности.
МЧС предлагает гражданам сообщать о фактах подобных нарушений с помощью подачи обращений в ведомство. Для электронных обращений на сайте ведомства есть
В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки.-0-
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