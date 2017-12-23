23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское областное управление МЧС опубликовало рекомендации по предотвращению взрывов бытовых котлов, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, положительные температуры способствуют ослаблению контроля за состоянием систем отопления, особенно при эксплуатации бытовых котлов в коттеджах, жилых домах, а также в небольших сельских магазинах, аптеках и других помещениях. "Однако не следует забывать, что в ночное время столбик термометра опускается за нулевую отметку, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков", - обратили внимание в МЧС.

Основная причина взрывов бытовых котлов в частном секторе - превышение давления теплоносителя из-за замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь) непостоянно, или при сквозняках.

Между тем в МЧС подчеркнули, что избежать подобных ситуаций возможно. В частности, рекомендуется убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, как и все запорные устройства, установленные на системе отопления. Следует также слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой. Рекомендуется провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении какой-либо неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование оборудованием запрещается.

До начала розжига котла нужно открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Поступление воды из контрольной линии сигнализирует о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в том, что давление по манометру не растет.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака вода не пошла, а давление на котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это говорит о замерзании системы отопления. В таком случае разжигать котел запрещается. Для начала необходимо определить место замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть ее, и только потом, когда из контрольной линии потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление на котле по манометру. Если оно начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту котла, необходимо срочно прекратить топить его и удалить все топливо. Это говорит о том, что система отопления не отогрета.

Устанавливать водогрейные бытовые котлы в организациях и жилом секторе рекомендуется только с помощью специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы специалисты, выполняющие работы по монтажу и наладке, проводили обучение пользователей.

Все эти меры позволят в значительной степени снизить риски и сохранить жизнь и здоровье людей, резюмировали в МЧС.-0-