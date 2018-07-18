18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС рекомендует одевать в лес яркую одежду и брать с собой мобильный телефон. О рекомендациях ведомства рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Андрей Юржиц, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси нередки случаи, когда приходится разыскивать заблудившихся в лесу людей. "Отправляясь в лес, нужно обратить внимание на несколько моментов. Яркая, заметная одежда, непромокаемая обувь, средства связи, средства первичного выживания (спички, нож) - все это должно быть с собой. Нужно учитывать, что, если начинаются холода, например осенью, то заблудившиеся люди зачастую погибают от переохлаждения", - сказал Андрей Юржиц.

Он привел в качестве примера несколько случаев, когда приходилось организовывать поиски людей в лесу. "В Борисовском районе Минской области вблизи деревни Слободка в лес за ягодами ушли бабушка 1936 года рождения и ее внучка 2006 года рождения. При этом при себе у них не было мобильных телефонов, и никто не знал, где конкретно они находятся. В результате заблудившиеся вышли на сигнал громкоговорящего устройства автомобиля МЧС, - рассказал он. - Приведу еще один пример. Приехал в Гомельскую область, в Лоевский район, гражданин России из Беломорска. Поехал в лес, автомобиль оставил там, а сам на велосипеде поехал искать более удобное место для стоянки и шашлыков. Оставил детей в машине одних. В результате сам заблудился, позвонил в милицию. Были организованы поиски совместно с РОВД". В результате мужчина выехал из леса, а детей обнаружил работник МЧС.-0-