МЧС выпустило ролик для молодых мам с участием певицы Жанет

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС выпустило ролик для молодых мам с участием популярной белорусской певицы Жанет, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Вторую часть видео "СуперМама" ко дню семьи выпустил Республиканский центр пропаганды МЧС. Участие в съемках приняла белорусская певица и мама двух дочек Жанет. В фильме на ярких и понятных для всех примерах рассказывается о том, как сделать познание мира малышом от года до трех не только интересным, но и безопасным.

"Я много выступаю, гастролирую, снимаюсь в телевизионных проектах, но в первую очередь я мама. И каждую свободную минуточку стараюсь уделить своим детям. Быть хорошей мамой - значит всегда быть рядом - подсказать, научить, предостеречь. Чтобы ребенок был здоров и счастлив, чтобы все в его жизни сложилось хорошо, необходимо две вещи - любовь и безопасность. Для меня создать ребенку такие условия и научить самым простым правилам безопасности - это главная задача в жизни", - рассказала в видео Жанет.

Где хранить мелкие предметы, бытовую химию и лекарства, на какой конфорке газовой плиты безопаснее готовить, почему москитная сетка не защитит ребенка от выпадения из окна и даже о том, как выбрать правильную мебель - в видео множество советов для мам. По мнению спасателей, чтобы обезопасить ребенка, совсем не обязательно ограничивать его в движениях. Достаточно лишь предвидеть и предупредить любую ситуацию и, конечно же, никогда не оставлять детей одних.

Как подчеркнули в МЧС, возраст с года до трех считается самым активным у детей. "Однако тяга к новым впечатлениям может проявляться не только в интересе к книжкам и игрушкам, но и к розеткам, подоконникам и электроприборам. Поэтому важно помнить, что в этот период с малышом неразрывно связана мама - и только ей по силам привить знания о безопасности и уберечь ребенка от возможной беды, - отметили в ведомстве. - К сожалению, проблема несчастных случаев, связанных с детьми дошкольного возраста, остается актуальной и сегодня. Статистика свидетельствует - 90% из них происходит, когда ребенок находится дома".

Первая часть фильма "СуперМама"о безопасности ребенка до года вышла в октябре 2017 года. Она была снята при участии матери пятерых детей Анны Мелешевич.-0-