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"Мечтала перебраться поближе к сыну в Минск!" 35-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц

Общество 14.02.2018 | 14:19
Фаина Васильевна выиграла квартиру в Минске прямо на юбилей! И увидела свою победу в прямом эфире!
Фаина Васильевна выиграла квартиру в Минске прямо на юбилей! И увидела свою победу в прямом эфире!

Масленица - щедрый праздник! В этом победители 55-го розыгрыша "Удача в придачу!" убедились лично. В самом начале масленичной недели участникам игры досталось более 50 000 призов от "Евроопт"! Главный приз юбилейного тура - 35-ю квартиру в Минске - выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц Витебской области, которая давно мечтала перебраться в столицу, поближе к сыну и внукам. И накануне собственного юбилея у нее появилась прекрасная возможность осуществить свою мечту! А новенькие блестящие внедорожники "Сузуки Витара" достались пенсионеру Юрию Ярошу из Барановичей, директору библиотечной сети Любови Схабе из Бобруйска, а также замдиректора частной фирмы Ольге Королевой из Минска. Кстати, выиграть минчанке помогли покупки в "Е-доставке"!

Розыгрыш призов 55-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в этот понедельник в столичном ТРЦ "Е-Сити". Имена победителей в прямом эфире определяли солисты ансамбля народной музыки "Бяседа" - Татьяна Лозовская и Валентин Кириленко, а также сами покупатели "Евроопт", которых организаторы пригласили разыграть суперпризы! Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by присоединиться к розыгрышу мог каждый!

Главный приз 55-го тура игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> разыграла солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лозовская!
Главный приз 55-го тура игры "Удача в придачу!" разыграла солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лозовская!

А когда главные победители 55-го тура стали известны, ведущие игры отправились прямиком к ним, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. Видео с первыми эмоциями счастливчиков, выигравших суперпризы, можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Прошел всего день - и самые удачливые покупатели юбилейного тура игры "Удача в придачу!" снова оказались в центре внимания! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько.
Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько.

Главным героем сегодняшнего дня, конечно же, можно по праву считать Фаину Шульгат из Докшиц Витебской области. Именно ей посчастливилось выиграть главный приз юбилейного тура игры - 35-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! И, что символично, прямо на собственный юбилей!

И вот ключи – в руках у победительницы! Самое время оценить собственное жилье в столице!
И вот ключи – в руках у победительницы! Самое время оценить собственное жилье в столице!

"Мне сегодня как раз 60 лет исполнилось, и, надо же, такой подарок мне "Евроопт" преподнес. На всю жизнь! С понедельника не спала, так волновалась! - не скрывает эмоций победительница. - Как сейчас помню, выписала все свои коды на листочек, села на кухне и смотрю, как обычно, розыгрыш. И вижу, цифры кода одна за одной совпадают, совпадают с моими… Объявляют: шесть человек претендуют на квартиру. Думаю: "Господи, хоть бы мне к юбилею такой подарок!" И тут звучит мое имя, потом звонок… Чуть сердце не выскочило! Я до сих пор в шоке, конечно! Так повезло!"

В последнее время жизнь совсем не радовала Фаину Васильевну. Несколько лет назад умер муж, сейчас она ухаживает за тяжело больной мамой… Так что этот выигрыш стал настоящим подарком неба, светлым событием, которое сейчас особенно нужно женщине! "Мне так хотелось быть поближе к сыну, он у меня вместе с семьей в Минске живет. Говорила даже: "Наверное, буду продавать дом, брать кредит и покупать квартиру в Минске". Но, слава богу, вопрос решился! И, как я узнала, никаких доплат не нужно делать, чтобы приз получить! Такая довольная, что слов нет!" - от души благодарна победительница.

Фаина Шульгат: "Мне сегодня как раз 60 лет исполнилось, и, надо же, такой подарок "Евроопт" преподнес. Теперь смогу исполнить свою мечту и перебраться поближе к сыну в Минск!"
Фаина Шульгат: "Мне сегодня как раз 60 лет исполнилось, и, надо же, такой подарок "Евроопт" преподнес. Теперь смогу исполнить свою мечту и перебраться поближе к сыну в Минск!"

И правда - повезло Фаине Васильевне невероятно! Выигранная квартира находится в престижном районе столицы - по адресу ул.Ильянская, дом 10. И стоимость у суперприза солидная - более 110 тыс. рублей, а это свыше $55 тыс. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый!

Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!
Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

Что интересно, и в Докшицах победительница живет в доме под номером 10. Судьба, не иначе! "Вы знаете, я всегда верила, что можно выиграть. Мне уже доставались 2 рубля на мобильный телефон. Но даже не думала, что окажусь на месте главного победителя! - радуется Фаина Шульгат. - Всем-всем, кто еще не верит, хочу сказать: это все правда, это все справедливо! Так что почаще посещайте "Евроопт", участвуйте в игре "Удача в придачу!" и вам тоже повезет!"

А три модных и практичных "Сузуки Витара" с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте в эту среду съехали с призового постамента в "Е-Сити", где простояли целую неделю, чтобы занять почетное место под окнами победителей. И теперь по белорусским дорогам будут колесить уже 146 автомобилей от "Евроопт"!

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Сузуки Витара", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!
Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Сузуки Витара", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Ключи от серебристого "Сузуки Витара" вручены Ольге Королевой из Минска, которая работает заместителем директора в частной фирме. А удачу минчанке принесли покупки, сделанные на сайте "Е-доставки"! И это уже 19-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Кстати, в числе суперпризов, которые достались покупателям этих онлайн-сервисов, есть не только автомобили, но и квартира в Минске!

Покупки в "Е-доставке" помогли Ольге Королевой из Минска стать хозяйкой стильного внедорожника. "В воскресенье заказали, а в понедельник выиграли!"
Покупки в "Е-доставке" помогли Ольге Королевой из Минска стать хозяйкой стильного внедорожника. "В воскресенье заказали, а в понедельник выиграли!"

Как оказалось, играет покупательница уже полтора года и до этого выигрывала 10 рублей. А теперь повезло по-крупному! "У меня машинка маленькая, совсем неудобно иногда с ней было. Сына нужно каждый день возить на тренировки по хоккею в Раубичи, а сумка со снаряжением еле влезает! Но если бы не выигрыш, еще лет 10 на ней ездила бы - попробуй на новую насобирай! А в такой внедорожник все нужное поместится! Сын, как только узнал, какую машину выиграли, первым делом спросил: "Мама, когда мы ее уже заберем и поедем на тренировку?", - смеется победительница.

И все благодаря покупкам, сделанным в "Е-доставке" прямо накануне розыгрыша! "Честно говоря, у нас "Евроопт" рядышком с домом, и возле моей работы тоже есть, так что мы то сами ходим за покупками, то "Е-доставку" заказываем. И там, и там устраивает ассортимент и сервис, и цены очень приятные, скидки всегда и акции. Обычно, когда покупок много, заказываю доставку на дом, чтобы не таскать пакеты и не бегать по магазинам. Все равно же доставляют бесплатно! Вот и в это воскресенье заказали, нам доставили вечером, начислили пять игровых кодов. А назавтра мы выиграли автомобиль! Кстати, "товаром удачи" стали любимые вафельки сына, - радуется Ольга Королева. - Так что это на самом деле правда, выигрывают обычные люди!"

Серый "Сузуки Витара" отныне принадлежит Юрию Ярошу из Барановичей Брестской области, инженеру-строителю, который уже находится на заслуженном отдыхе.

Юрий Ярош из Барановичей: "У нас с женой трудового стажа на двоих 80 лет - и первый раз в жизни нам что-то досталось просто так! Удачу принесла томатная паста!"
Юрий Ярош из Барановичей: "У нас с женой трудового стажа на двоих 80 лет - и первый раз в жизни нам что-то досталось просто так! Удачу принесла томатная паста!"

"Покупки в магазинах "Евроопт" делаю давно и играть начал буквально с первого тура. Но ни разу не выигрывал! - делится этот покупатель историей своей победы. - Помню, еще несколько дней назад в компании друзей обмолвился: "Хоть бы шоколадку выиграть…" И тут так повезло! А удачу принесла томатная паста! У меня есть автомобиль, но, как говорится, уже со стажем. Хотел, конечно, его обновить, думал, как бы это сделать… Но даже не мечтал, что смогу выиграть новенький, как говорится, не с нашим счастьем. Но, оказывается, на старости лет бывает такое! У нас с женой трудового стажа на двоих 80 лет - и первый раз в жизни нам что-то досталось просто так!"

"После того, как узнал о выигрыше, первый делом поехал в "Евроопт", так что пару кодов уже есть, - улыбается Юрий Ярош. - Играть буду, но крупных побед желаю уже другим людям. Я выиграл - пускай другим тоже повезет!"

А белоснежный "Сузуки Витара" станет верным помощником для семьи Любови Схабы из Бобруйска, директора районной библиотечной сети. Играет эта покупательница уже два года. За это время выигрывала и сертификаты на 5 и 10 рублей, и деньги на телефон. А теперь - автомобиль!

Любовь Схаба из Бобруйска: "Помню, посмотрела прошлый розыгрыш и говорю мужу: "Все - в следующем туре машина будет наша!" Предсказала!"
Любовь Схаба из Бобруйска: "Помню, посмотрела прошлый розыгрыш и говорю мужу: "Все - в следующем туре машина будет наша!" Предсказала!"

"В душе надеялась, что мне обязательно повезет по-крупному! - признается победительница. - Помню, посмотрела прошлый розыгрыш и говорю мужу: "Ну вот, повезло же людям, выиграли машины, значит, реально это все! Все - в следующем туре машина будет наша!" И вот смотрите, как все получилось! Предсказала! - смеется удачливая покупательница. - Конечно, машина будет нам очень кстати! Тем более такая! Честно говоря, мы себе не могли позволить новый автомобиль из салона. Как и многие, наверное. А теперь он у нас есть!"

"В "Бруснічку" и "Евроопт" заглядываем регулярно, "товар удачи" всегда прихватываем, так что играть продолжим! - обещает Любовь Схаба. - Что могу пожелать другим участникам игры? Ходить в "Евроопт", совершать покупки и надеяться на удачу! И она непременно придет!"

Также в 55-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет!

Счастливчики, выигравшие в этом туре кругленькие суммы по 1000 рублей, получили их уже во вторник!
Счастливчики, выигравшие в этом туре кругленькие суммы по 1000 рублей, получили их уже во вторник!

"Играем полгода примерно – и везло уже не раз! То шоколадки, то чай, то 5 рублей, то 10! И вот – 1000 досталась! – радуется крупному выигрышу пенсионер Михаил Василевский из Червеня. – Выигранные деньги потрачу на здоровье – давно к стоматологу собирался! А тем, кто еще не верит в удачу, хочу сказать: покупайте в "Евроопт" – и все у вас получится!"

Михаил Василевский из Червеня: "Играем полгода примерно – и везло уже не раз! Выигрыш очень кстати, как раз к стоматологу собирался!"
Михаил Василевский из Червеня: "Играем полгода примерно – и везло уже не раз! Выигрыш очень кстати, как раз к стоматологу собирался!"

"Честно говоря, эмоции зашкаливают! Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я сразу подумала, что это шутка какая-то! Зашла в личный кабинет на сайте, чтобы убедиться, что все на самом деле, - признается Инна Сивацкая из Минска, которая работает главным бухгалтером. - Играю с самого начала и даже уже не надеялась что-то выиграть. Но, оказывается, мечты сбываются, удача есть. Поэтому играйте и выигрывайте!".

Инна Сивацкая из Минска: "Играю с самого начала и уже не надеялась что-то выиграть. Но, оказывается, мечты сбываются, удача есть!"
Инна Сивацкая из Минска: "Играю с самого начала и уже не надеялась что-то выиграть. Но, оказывается, мечты сбываются, удача есть!"

В феврале "Удаче в придачу!" исполняется два года! И за это время игра от "Евроопт" стала по-настоящему народной! Многим из ее участников уже повезло стать победителями! Покупатели магазинов "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" выиграли 35 квартир, 146 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира, 5,5 тыс. билетов на концерты звезд первой величины и более 1 млн денежных призов!

А если вам пока еще не повезло стать обладателем ценного приза, не расстраивайтесь! Все только начинается! И уже в ближайший понедельник, 19 февраля, "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыграет 2-комнатную квартиру в элитном районе Минске - по ул.Мястровской, 5! Также участникам 56-го тура достанутся три внедорожника "Хендэ Крета", 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 призов!

Игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> исполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы!
Игре "Удача в придачу!" исполняется два года! И уже в понедельник будет разыграна 2-комнатная квартира! А еще - три автомобиля и денежные призы!

Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а дальше - просто делать свои обычные покупки, используя дисконтную карту "Е-плюс". Не забывать про "товар удачи"! И все ваши игровые коды, полученные за покупки, примут участие в розыгрыше призов от "Евроопт"!

Закупайтесь к Масленице в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!
Закупайтесь к Масленице в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!

Обычная покупка может круто изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Тем более что в эти дни в магазинах "Евроопт" проходит масленичная неделя! До 18 февраля покупателей ждут специальные предложения на все необходимое для приготовления вкуснейших золотистых блинчиков! А также - дегустации и развлечения! Все подробности на evroopt.by!

Приходите в магазины "Евроопт" за весельем и покупками! И, конечно же, за выигрышными кодами игры "Удача в придачу!".

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!

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