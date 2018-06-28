"Мечтала выиграть хоть 10 рублей, а выиграла квартиру в Минске". Главный приз 74-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достался маме в декрете Татьяне Жванской из деревни Боровляны

Благодаря большому выбору товаров по доступным ценам "Евроопт" - это магазин для всей семьи. И в игру
Увидеть розыгрыш призов 74-го тура игры
А всего через день эмоции главных победителей усилились во сто крат – ведь уже в четверг, 28 июня, в том же минском "Е-Сити" они в торжественной обстановке получили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры! Приятным сюрпризом оказался и тот факт, что никаких налогов за свои призы им платить не придется, все хлопоты взял на себя "Евроопт". Так что счастливчикам оставалось только наслаждаться своей удачей в кругу родных и близких!
Главная победительница - военнослужащая Татьяна Жванская из деревни Боровляны Минского района, которая сейчас находится в декретном отпуске, - держа в руках ключи от столичной недвижимости, никак не могла поверить в случившееся с ней чудо. Еще бы – ведь это вообще первый в ее жизни выигрыш! "Мне интересно было даже 10 рублей выиграть, а о главном призе и мечтать не могла, - делилась счастливица. - В день розыгрыша, помню, еще старший сын сказал: "Мама, вот бы нам выиграть квартиру", а я ему: "Ты что, хоть бы 10 рублей выиграть". И меньше чем через час звонок с такой новостью! Я была просто в шоке от радости, прыгала, кричала "Ура!", никак не могли поверить, что все правда, что это нам не снится!"
Судьбу Татьяны простой не назовешь. Они с сестрой рано остались без родителей и привыкли во всем рассчитывать на свои силы. Совсем недавно Татьяна вместе с супругом Дмитрием, индивидуальным предпринимателем, закончили строить в кредит квартиру в Боровлянах и в октябре переехали в собственное жилье. "Раньше жили в Уручье, там ничего не выигрывали, хотя играем давно, а буквально месяц назад стали снова играть, уже покупки делали в Боровлянах, - рассказывает Татьяна. - Муж так хотел что-то выиграть, все время говорил: "Ну почему мы ничего не выигрываем?" А я ему отвечала: "Значит, другим нужнее!" И вот, на прошлой неделе получила детские, зашла за продуктами, "товар удачи" (подсолнечное масло) взяла, как раз нужно было. И таким удачным оно для нас оказалось!"
И сегодня, вместе с родными осматривая выигранное жилье, Татьяна не скрывала слез радости – у нее есть своя квартира в Минске. Причем, действительно, отличная! В современной новостройке, в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А в шаговой доступности - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Стоимость жилья - около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Так что приз ценный во всех смыслах! И если семья победителей не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать в аренду или продать.
Впрочем, продавать таким чудесным образом доставшуюся им столичную недвижимость супруги, кажется, пока не собираются. "У нас двое сыновей, Игорю 12 лет, а Максиму пока только 10 месяцев, так что это для них будет хороший задел на будущее. А еще моя сестра через год обучение заканчивает, будет ей, где жить, пока обустроится", - делится своими планами Татьяна. И желает всем, кто так же, как она когда-то, ждет удачи: "Надейтесь и верьте в лучшее, мечтайте хотя бы о малом, а вдруг повезет и по-крупному?!"
Еще три удачливых покупателя сегодня получили ключи и документы от стильных и надежных внедорожников "Хендэ Крета", которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Стоимость каждого из этих железных красавцев - почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. Сразу же после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 203 автомобиля от "Евроопт".
"Хендэ Крета" цвета красный перламутр станет отличным помощником для многодетной семьи Куприяновичей из Минска, в которой подрастают два сына и две дочки. Старшему ребенку - 13 лет, а младшей только 2,5 года. Юлия Куприянович, которая сейчас находится в декретном отпуске, а до этого трудилась в сфере торговли, нередко заказывает товары с бесплатной доставкой на дом в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И вот, обычные продукты, приобретенные на прошлой неделе, в этот вторник обернулись для нее новеньким внедорожником!
Кстати, это уже 23-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске.
"Я всегда считала, что я по жизни нефартовый человек, раньше была просто помешана на лотерейках, но сколько ни играла, не "отбивала" даже того, что тратила, - рассказывает Юлия. - В
Ключи от "Хендэ Крета" цвета оранжевый металлик вручены Александру Жуку из деревни Яцковичи Брестского района. Бригадиру производственной бригады в растениеводстве. А еще - счастливому отцу трех сыновей и дочки. В финале розыгрыша суперприза у этого покупателя было сразу 9 игровых кодов из 10 - и удача просто не могла пройти мимо. В очередной раз подтвердив известное правило: больше кодов - больше шансов!
"В основном закупаемся в "Евроопт" в Бресте, везем детей на учебу и по дороге всегда нужные покупки делаем, - рассказывает Александр. – Играем с первого дня, но, честно говоря, больше всех к нашей победе причастна жена, она всегда верила в то, что мы что-то выиграем. И в этот раз я ей говорил: "Может, не будем брать "товар удачи", нам же не везет никогда?" А она настояла на своем. И видите, как получилось. Этот выигрыш для нашей большой семьи так кстати, что словами не передать!"
Ну а "Хендэ Крета" цвета синий металлик отправился в Гомель, где проживает его владелец - Сергей Рапатуев, который работает главным инженером в строительной организации. История победы этого покупателя тоже достойна отдельного рассказа!
"Был в Турции, и гид сказал, когда проезжали сквозь один из тоннелей: "Если в этом тоннеле задержать дыхание на 45 секунд и загадать желание, то оно обязательно сбудется". В этом году планировал купить новую машину, это и загадал, и вот получилось, выиграл! Надо, наверное, гиду написать об этом, что все действует. Причем выиграл один из тех вариантов, которые как раз рассматривал, чтобы купить, - с улыбкой делится своей необычной историей победитель. – А удачными стали покупки, сделанные в субботу на встрече выпускников. Друзья еще пошутили: "Выиграешь автомобиль, придется всем давать на колеса", а я им ответил: "Я в жизни только 2 рубля выиграл". И вот как оно вышло!"
"Вы знаете, впечатлило одно из сообщений, которое получил от знакомого, он написал, что до моего выигрыша думал, что крупные призы выигрывают только "свои", а выходит, все на самом деле правда, значит, надо играть, - говорит Сергей Рапатуев. – Не знаю, как он, а я первым делом в тот же вечер снова пошел в "Евроопт" за покупками. И взял "товар удачи"!"
Очередной тур игры
А игра продолжается. И уже в среду, 4 июля, все игровые коды, полученные за покупки с 25 июня по 1 июля в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 75-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.
Впереди большие выходные – так что самое время заглянуть за нужными покупками! И, кто знает, быть может, уже в эту среду одна из них обернется для вас кругленькой суммой, автомобилем или квартирой в Минске?!
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