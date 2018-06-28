"Мечтала выиграть хоть 10 рублей, а выиграла квартиру в Минске". Главный приз 74-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достался маме в декрете Татьяне Жванской из деревни Боровляны

Благодаря большому выбору товаров по доступным ценам "Евроопт" - это магазин для всей семьи. И в игру "Удача в придачу!" от "Евроопт" играют и выигрывают тоже целыми семьями! Вот и в 74-м туре игры главный приз – квартиру в Минске – выиграла Татьяна Жванская из деревни Боровляны, которая сейчас находится в декретном отпуске с младшим сыном. Что касается внедорожников "Хендэ Крета", то один из трех автомобилей достался Сергею Рапатуеву, главному инженеру из Гомеля. А еще два выиграли многодетные семьи, в каждой из которых четверо детей, – удачливыми покупателями стали бригадир Александр Жук из деревни Яцковичи и мама в декрете Юлия Куприянович из Минска. Кстати, новенький автомобиль Юлии принесла покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Увидеть розыгрыш призов 74-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоялся 26 июня, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" . При этом организаторы дозвонились победителям по видеосвязи, чтобы каждый желающий мог не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by .

А всего через день эмоции главных победителей усилились во сто крат – ведь уже в четверг, 28 июня, в том же минском "Е-Сити" они в торжественной обстановке получили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры! Приятным сюрпризом оказался и тот факт, что никаких налогов за свои призы им платить не придется, все хлопоты взял на себя "Евроопт". Так что счастливчикам оставалось только наслаждаться своей удачей в кругу родных и близких!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Главная победительница - военнослужащая Татьяна Жванская из деревни Боровляны Минского района, которая сейчас находится в декретном отпуске, - держа в руках ключи от столичной недвижимости, никак не могла поверить в случившееся с ней чудо. Еще бы – ведь это вообще первый в ее жизни выигрыш! "Мне интересно было даже 10 рублей выиграть, а о главном призе и мечтать не могла, - делилась счастливица. - В день розыгрыша, помню, еще старший сын сказал: "Мама, вот бы нам выиграть квартиру", а я ему: "Ты что, хоть бы 10 рублей выиграть". И меньше чем через час звонок с такой новостью! Я была просто в шоке от радости, прыгала, кричала "Ура!", никак не могли поверить, что все правда, что это нам не снится!"

И вот ключи в руках – время оценить выигранную недвижимость!

Судьбу Татьяны простой не назовешь. Они с сестрой рано остались без родителей и привыкли во всем рассчитывать на свои силы. Совсем недавно Татьяна вместе с супругом Дмитрием, индивидуальным предпринимателем, закончили строить в кредит квартиру в Боровлянах и в октябре переехали в собственное жилье. "Раньше жили в Уручье, там ничего не выигрывали, хотя играем давно, а буквально месяц назад стали снова играть, уже покупки делали в Боровлянах, - рассказывает Татьяна. - Муж так хотел что-то выиграть, все время говорил: "Ну почему мы ничего не выигрываем?" А я ему отвечала: "Значит, другим нужнее!" И вот, на прошлой неделе получила детские, зашла за продуктами, "товар удачи" (подсолнечное масло) взяла, как раз нужно было. И таким удачным оно для нас оказалось!"

И сегодня, вместе с родными осматривая выигранное жилье, Татьяна не скрывала слез радости – у нее есть своя квартира в Минске. Причем, действительно, отличная! В современной новостройке, в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А в шаговой доступности - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Стоимость жилья - около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Так что приз ценный во всех смыслах! И если семья победителей не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать в аренду или продать.

"Удача в придачу!" В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры

Впрочем, продавать таким чудесным образом доставшуюся им столичную недвижимость супруги, кажется, пока не собираются. "У нас двое сыновей, Игорю 12 лет, а Максиму пока только 10 месяцев, так что это для них будет хороший задел на будущее. А еще моя сестра через год обучение заканчивает, будет ей, где жить, пока обустроится", - делится своими планами Татьяна. И желает всем, кто так же, как она когда-то, ждет удачи: "Надейтесь и верьте в лучшее, мечтайте хотя бы о малом, а вдруг повезет и по-крупному?!"

Татьяна Жванская: "У нас двое сыновей - это для них хороший задел на будущее!"

Еще три удачливых покупателя сегодня получили ключи и документы от стильных и надежных внедорожников "Хендэ Крета", которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Стоимость каждого из этих железных красавцев - почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. Сразу же после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 203 автомобиля от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

"Хендэ Крета" цвета красный перламутр станет отличным помощником для многодетной семьи Куприяновичей из Минска, в которой подрастают два сына и две дочки. Старшему ребенку - 13 лет, а младшей только 2,5 года. Юлия Куприянович, которая сейчас находится в декретном отпуске, а до этого трудилась в сфере торговли, нередко заказывает товары с бесплатной доставкой на дом в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И вот, обычные продукты, приобретенные на прошлой неделе, в этот вторник обернулись для нее новеньким внедорожником!

Многодетной маме Юлии Куприянович новенький внедорожник "доставили" курьеры "Е-доставки". "Этим сервисом пользуюсь часто – с маленькими детьми очень удобно!"

Кстати, это уже 23-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске.

"Я всегда считала, что я по жизни нефартовый человек, раньше была просто помешана на лотерейках, но сколько ни играла, не "отбивала" даже того, что тратила, - рассказывает Юлия. - В "Удачу в придачу!" решила сыграть, поскольку ничего специально тут делать не нужно, а покупки я все равно, так или иначе, совершаю. Вот на прошлой неделе в "Е-доставке" заказала детям нужные продукты по мелочам и две шоколадки взяла – "товар удачи". Вообще доставкой часто пользуюсь – сделал заказ, привезли, я рассчиталась, и все, никуда не надо выходить, удобно, когда ты с маленькими детьми. Даже не думала, что выиграю такой крупный приз, "товар удачи" взяла как-то "на автомате". Поэтому, когда позвонили с розыгрыша во вторник, от радости даже заплакала. Для нашей большой семьи такой внедорожник, конечно, очень нужен!"

Ключи от "Хендэ Крета" цвета оранжевый металлик вручены Александру Жуку из деревни Яцковичи Брестского района. Бригадиру производственной бригады в растениеводстве. А еще - счастливому отцу трех сыновей и дочки. В финале розыгрыша суперприза у этого покупателя было сразу 9 игровых кодов из 10 - и удача просто не могла пройти мимо. В очередной раз подтвердив известное правило: больше кодов - больше шансов!

Оранжевый "Хендэ Крета" выиграл бригадир Александр Жук – глава семьи, где подрастают трое сыновей и дочка. "Этот выигрыш для нашей большой семьи так кстати, что словами не передать!"

"В основном закупаемся в "Евроопт" в Бресте, везем детей на учебу и по дороге всегда нужные покупки делаем, - рассказывает Александр. – Играем с первого дня, но, честно говоря, больше всех к нашей победе причастна жена, она всегда верила в то, что мы что-то выиграем. И в этот раз я ей говорил: "Может, не будем брать "товар удачи", нам же не везет никогда?" А она настояла на своем. И видите, как получилось. Этот выигрыш для нашей большой семьи так кстати, что словами не передать!"

Ну а "Хендэ Крета" цвета синий металлик отправился в Гомель, где проживает его владелец - Сергей Рапатуев, который работает главным инженером в строительной организации. История победы этого покупателя тоже достойна отдельного рассказа!

Главный инженер Сергей Рапатуев: "В этом году планировал купить новую машину - и как раз такую выиграл!"

"Был в Турции, и гид сказал, когда проезжали сквозь один из тоннелей: "Если в этом тоннеле задержать дыхание на 45 секунд и загадать желание, то оно обязательно сбудется". В этом году планировал купить новую машину, это и загадал, и вот получилось, выиграл! Надо, наверное, гиду написать об этом, что все действует. Причем выиграл один из тех вариантов, которые как раз рассматривал, чтобы купить, - с улыбкой делится своей необычной историей победитель. – А удачными стали покупки, сделанные в субботу на встрече выпускников. Друзья еще пошутили: "Выиграешь автомобиль, придется всем давать на колеса", а я им ответил: "Я в жизни только 2 рубля выиграл". И вот как оно вышло!"

"Вы знаете, впечатлило одно из сообщений, которое получил от знакомого, он написал, что до моего выигрыша думал, что крупные призы выигрывают только "свои", а выходит, все на самом деле правда, значит, надо играть, - говорит Сергей Рапатуев. – Не знаю, как он, а я первым делом в тот же вечер снова пошел в "Евроопт" за покупками. И взял "товар удачи"!"

Очередной тур игры "Удача в придачу!" позади, а значит, список победителей пополнился еще более чем 30 000 именами удачливых покупателей, среди которых и четыре главных счастливчика. А в целом с февраля 2016 года в игре от "Евроопт" разыграно уже почти 2 млн призов. В том числе 54 столичные квартиры и 203 новеньких автомобиля!

А игра продолжается. И уже в среду, 4 июля, все игровые коды, полученные за покупки с 25 июня по 1 июля в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 75-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

А уже 4 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 75-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Впереди большие выходные – так что самое время заглянуть за нужными покупками! И, кто знает, быть может, уже в эту среду одна из них обернется для вас кругленькой суммой, автомобилем или квартирой в Минске?!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели, розыгрыш - в среду!