Медалисты и выпускники педклассов составили почти половину первокурсников БГПУ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медалисты и выпускники педагогических классов составили почти половину первокурсников Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Студентами дневной бюджетной формы стали 157 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием (около 20% от приема на дневную бюджетную форму), около 260 выпускников гимназий и лицеев. В вуз зачислены более 200 выпускников педклассов, почти 170 из них воспользовались правом поступления без экзаменов по результатам собеседования. Эта возможность была у выпускников, у которых оценки по профильным предметам в аттестате не ниже 8, по всем остальным - не ниже 7, при наличии рекомендации педсовета школы. Средний балл аттестата у выпускников педклассов, ставших студентами БГПУ, составил 8,9 - на один балл выше, чем у абитуриентов, поступавших по общему конкурсу.

На треть всех специальностей зачислены абитуриенты, поступающие без экзаменов (медалисты, выпускники педклассов), а также целевики. На филологическом факультете, например, на специальности "белорусский язык и литература" при плане приема 15 человек будут учиться 6 медалистов, 6 выпускников педклассов и 3 целевика с баллами больше 200.

В целом, как отметили в пресс-службе, уровень подготовки абитуриентов БГПУ вырос. На восьми специальностях проходные баллы выросли от 20 до 50 пунктов. Например, на специальности "олигофренопедагогика" проходной балл составил 268 (в 2017 году - 218), "социальная и психолого-педагогическая помощь" - 271 (229), "психология" - 316 (282). На факультете социально-педагогических технологий проходной балл вырос на все три специальности - "социальная педагогика", "социальная работа", "социальная и психолого-педагогическая помощь" на 20, 26 и 42 балла соответственно. На факультете естествознания на специальность "биология и география" балл вырос на 27 пунктов, "биология и химия" - 14 пунктов.

При поступлении на некоторые специальности конкурс был значительно выше среднего по университету (около 2,5 человека на место). Так, по общему конкурсу на специальность "биология и география", "спортивно-педагогическая деятельность, спортивная режиссура" поступало более 14 человек на место. На специальность "психология" конкурс составил более 10 человек на место, "изобразительное искусство и компьютерная графика" - более 8 человек на место, "олигофренопедагогика" - 4 человека на место.

С каждым годом в университет поступает все больше юношей. В целом по вузу парни составляют около 20% от общего числа поступивших в этом году, а среди выпускников педклассов - 25% юношей.

В последнее время возрос интерес к БГПУ со стороны спортсменов. В этом году студентами ведущего педагогического вуза страны станут 80 спортсменов высокого уровня: мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники.-0-